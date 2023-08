Súper viernes: 5 sanluiseños buscarán brillar sobre el ring

Este viernes, a partir de las 21:30, el Palacio de los Deportes recibirá una nueva e imperdible gala de boxeo profesional con varios representantes de la provincia arriba del ring. Pelearán Micaela "La Princesita" Luján, Joselín Poma, Esteban Stodulsky, Jonathan Amitrano y Axel Lucero.

Luján (11-1-1/3 KO), excampeona mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), enfrentará en uno de los combates estelares de la cartelera a la santafesina Eliana Orecchia (3-10-2), dentro de la categoría gallo y a seis rounds.

El combate contra Orecchia marcará el regreso de "La Princesita", quien luego de un año, producto de una serie de lesiones, subirá al cuadrilátero. Su última presentación fue en el estadio Arena de La Pedrera ante la mexicana Irma García, a quien venció en fallo mayoritario en la segunda defensa del título.

El mendocino Alaniz y el entrerriano Aquino serán los encargados del combate central.

"Es muy lindo para mí volver a presentarme en Villa Mercedes. Llego bien porque hace tres meses que vengo entrenando a full. Esta era mi preparación para la defensa, que no se pudo dar, y es un nuevo comienzo para encaminar mi carrera e ir en búsqueda de lo que me pertenece", expresó Micaela respecto a la puesta a punto.

Y agregó: "Quiero el título de vuelta conmigo; y tengo que ganar y hacer otra vez el camino para recuperarlo. Ya he tenido la posibilidad de guantear con Eliana (Orecchia). Si bien muchos miran el récord, yo no me confío porque la conozco. Va a ser una linda pelea y manera de volver al ring".

Sobre la pérdida de la corona, que no sucedió arriba de un cuadrilátero, la pupila del profesor José Ahumada manifestó: "Al principio fue decisión mía dejarlo vacante porque no estaba de acuerdo con las condiciones con las que me querían llevar afuera. Me molestó que no me dieran la oportunidad de buscar un nuevo representante y hacer el combate. Tenía mucha ilusión de volver a pelear contra Irma García. No se dio y, seguramente, en algún otro momento nos vamos a enfrentar".

►El resto de la programación

El mítico escenario villamercedino contará con un segundo combate femenino, también en peso gallo, entre la puntana Poma (1-0-0) y la riocuartense Dalma Alaniz (1-1-1), a cuatro asaltos.

Además, estarán los villamercedinos Stodulsky y Amitrano, y el puntano Lucero.

Stodulsky (10-14-3/2 KO) se medirá ante el cordobés Emmanuel Muñez (5-2/2 KO), en categoría ligero a seis rounds; mientras que Amitrano (3-1-2) peleará contra el bonaerense Enzo Muñoz, en supergallo y a cuatro asaltos.

En tanto, Lucero (2-2-1/2 KO) enfrentará al cordobés Diego Perello (3-2-2/1 KO), en peso gallo a cuatro rounds.

Por último, el combate central de la velada estará a cargo del mendocino Alexis "La Maquinita" Alaniz (8-2-1/4 KO) y el experimentado entrerriano Daniel "Cainchi" Aquino (21-15-2/14 KO), en welter y a 10 asaltos.

Alaniz viene de imponerse por puntos frente a Leonardo Pucheta en Villa Carlos Paz, Córdoba, el pasado mes de julio, en tanto el paranaense Aquino busca volver a los primeros planos tras sus dos últimos triunfos, el más importante ante Emiliano "La Cobrita" Domínguez en el Club Ciclista Juninense, en junio de este año.

La velada, organizada por Arano Box, será televisada a toda Latinoamérica a través de DSports Fight, canales 620 y 1620 de DirecTV.

Redacción / NTV