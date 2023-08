Con una incertidumbre instalada en todo el país, San Luis Feria remata

La devaluación implementada por el gobierno nacional tras las elecciones PASO y el faltante de hacienda —producto de la sequía— impacta de lleno en el negocio ganadero. La suba de precios de agosto en los corrales del Mercado de Cañuelas arrastró al novillo, que en el último mes se encareció en dólares muy por encima de los incrementos en el resto del mundo. “Pero ahora (por este martes), todos tenemos una incertidumbre muy grande. Los productores no saben si vender o no porque cayeron todos los precios, y no quieren dar plazos debido a la situación del país”, indicó Roberto Lorenzino, propietario de la consignataria San Luis Feria SRL, que tiene previsto un remate para este miércoles a las 12 en el predio ubicado sobre ruta 3, en el kilómetro 9.

“Vamos a tener disponibles pocos animales, entre 200 y 500 cabezas, el panorama es muy confuso en los precios para todos”, aseguró.

Según la pizarra nacional, el gordo estaba, “la semana pasada, sobre los mil pesos y en estos días te ofrecen 770, es decir que, el valor cayó abruptamente”, agregó Lorenzino.

“Es entendible que haya dudas, un productor no sabe si vender en este contexto de oscilaciones porque cuando vaya a cobrar por el animal el valor ya no será el mismo”, indicó.

Como siempre, el martillo estará a cargo de Ernesto Colombo. “Venderse se vende, el problema es que se creó una incertidumbre importante con tanto movimiento en los precios”, especificó el propietario de San Luis Feria, quien asegura que la jornada se desarrollará de todas maneras.

La agenda de septiembre incluye cuatro fechas: el próximo domingo en la Expo Rural en Río Cuarto habrá un remate de porcinos, el lunes 7 habrá otro encuentro en la localidad de Alvear, en Mendoza, y restan dos los miércoles, el 13 y 27 de septiembre, ambos se realizarán en el predio de la ciudad de San Luis.