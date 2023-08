GEPU, con caras nuevas, arrancó la pretemporada

Con el primer entrenamiento de la temporada, comenzó oficialmente el ciclo de Gustavo Morla en GEPU. El último finalista de la Conferencia Norte hizo picar la naranja en el mítico "Emilio Perazzo", entre caras viejas y caras nuevas, para afrontar una nueva etapa dentro de la Liga Argentina de Básquet.

"Arrancamos la pretemporada con un doble turno. Toda esta semana vamos a trabajar dos turnos por uno de descanso. El inicio fue con una charla, después con un test del preparador físico y lanzamientos, esa fue la práctica matutina. Y la vespertina fue con una presentación de los dirigentes, de todo el staff, cuerpo médico y técnico, y todos los colaboradores que van a estar en la institución. Más una práctica con un poco más de intensidad, de fundamentos individuales, técnica individual, y trabajos 2x0 con ocupación de espacios y movilidad", detalló Morla a El Diario.

GEPU sigue completando su tablero, ya cerró a Jibril Harris, un joven de 23 años nacido en Chicago, Estados Unidos, que hasta ahora nunca salió de su país. Los santafesinos Matías Borsatti, alero proveniente de Villa San Martín de Resistencia, y al escolta Jordi Godoy, que llega de jugar en Central Argentino Olímpico (Ceres) la última temporada.

A ellos se le suman el ala pívot Franco Maeso, con pasado en Liga Nacional con Comunicaciones (Mercedes), y un viejo conocido para el club: Agustín Mas Delfino, alero de 1,94 metros de altura, oriundo de la provincia con pasado reciente en Jáchal de San Juan y Alberdi de Villa Mercedes.

Comenzó la venta de los abonos para toda la temporada. Populares a 12 mil y Plateas a 20 mil pesos respectivamente.

Con un par de días extras, ya dejaron su firma Nazareno Bertazzo y Valentino Olivella. Los juveniles que conforman el plantel son Joaquín Costa, Santiago Costa y Martín Becerra. La parte física estará a cargo del preparador Franco Machado.

"Estoy muy contento... Contento y agradecido por haberme tenido en cuenta, y siempre digo que es muy lindo representar a la provincia a nivel nacional, el estar cerca de los afectos, los seres queridos, la familia, es muy lindo también. Bueno con muchas ganas de estar jugando ya, la verdad que la ansiedad te va un poco ganando ahí, pero bueno, ahora recién empezamos a entrenar, nos queda un mes y medio, así que con un buen margen de tiempo para ponernos bien, ir conociéndonos y ponernos en sintonía a lo que quiere Gustavo, pero bueno, básicamente eso, alegría, una felicidad grande y de agradecimiento también para con el club", sentenció Agustín Mas Delfino.

El nuevo enrenador Gustavo Morla.

Otro de los refuerzos que dio su primera impresión fue Jordi Godoy: "Estoy terminando de acomodarme, conociendo un poco la ciudad, mis compañeros, las instalaciones del club. Me siento muy cómodo, así que todo más que bien. Lógicamente con ganas de empezar, se hizo un receso por ahí muy largo y bueno, con ganas de otra vez afrontar ese desafío con las mismas ilusiones y ganas de siempre. Creo que nuestro objetivo principal es lograr un clima de trabajo y buscar entre todos, en este tiempo que tenemos hasta el comienzo del torneo, afianzar una idea, un estilo de juego y buscar la mejor versión de cada uno".

Harris fue el único que no estuvo en el primer entrenamiento. Es que el pívot norteamericano llegará a la provincia el 15 de septiembre. "Conocí a GEPU a través de mi agente y estaba jugando en la Universidad antes de tener esta oportunidad. Hace tiempo que tenía ganas de probar otra liga y esta fue la oportunidad y no la rechacé", comenzó su relato Harris, quien se autodefinió como un "jugador divertido, me gusta jugar. Soy un gran lanzador, pero me gusta hacer jugadas para mis compañeros, ya sea pasando o abriendo la defensa para ellos. En general, me gusta hacer cualquier cosa para ganar y divertirme haciéndolo"

La fecha de inicio está pautada para el 15 de octubre, con una primera vuelta de nueve semanas, hasta el 15 de diciembre. El receso de verano será del 23 de diciembre al 5 de enero, retomando el 6 con otras nueve semanas donde los equipos disputarán la segunda mitad de sus juegos de fase regular.

Redacción/MGE