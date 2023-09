La puntana Luna Prieri descolla en el hockey de Estados Unidos

La puntana Luna Prieri siempre tuvo en mente que su pasión por el hockey, y sus virtudes como jugadora, la iban a llevar lejos. Tan lejos fue que está en Estados Unidos, en un plan de vida que incluye estudios universitarios y deporte.

“Estoy estudiando Psicología en la Universidad de Longwood, fui becada por la agencia PlayPro Global, que es una agencia que, en mi caso, encontró mi biografía en Instagram. Buscan deportistas que sepan inglés, con secundario terminado y que hagan un deporte”, cuenta Luna, antes de empezar la práctica de hockey con su equipo universitario.

En Estados Unidos existen más de 250 universidades con equipos de hockey sobre césped, repartidas entre las 3 organizaciones que pertenecen a la NCAA (National Collegiate Athletic Association).

“Hay clubes, pero las universidades tienen los mejores equipos de hockey. Con Longwood estamos en la División 1, que es la mejor de Estados Unidos”, marca Luna.

Los equipos reparten las becas que tienen a su disposición entre todas las jugadoras del equipo, con lo que es muy difícil conseguir becas completas, ya que en la mayoría de casos el número de jugadoras por equipo es mayor a 20.

“Tengo una beca completa y es un golazo, si no fuese así no estaría acá. Para mí es oro, aprovecho todo esto que me está pasando; tengo todo, no me puedo quejar, la beca incluye hasta los libros, que son carísimos”, indica Luna.

Mientras, en lo deportivo, el torneo de hockey lleva dos fechas y Prieri descolla, como hacía cuando jugaba en Los Caldenes de Villa Mercedes, en Los Cerros de San Luis o en el seleccionado puntano, la delantera saca ventajas atacando sobre la izquierda.

Vuelve a jugar este viernes ante La Salle, y el domingo contra Villanova.

El viernes pasado, de visitante ante Richmond, Longwood Field Hockey empató 1 a 1 en tiempo regular, con gol de la puntana. Y fueron al tiempo extra con la particularidad de jugar el agregado en dos etapas de 5 minutos, con 5 jugadoras por lado, más la arquera, y el detalle de que si hay un gol, el partido termina en ese instante.

A un minuto para el cierre del primer tiempo extra, otra vez Luna se hizo dueña de la bocha, corrió sobre la izquierda y definió con maestría. Gol, triunfo y todas las compañeras corriendo a festejar con ella.

ESPN 10 televisó el juego y llenó de elogios a la puntana. Medios gráficos de Virginia hablaron de “actuación estelar”.

“No sabía si estaba soñando o era realidad, esperé ese día desde que se me dio la beca para venir a Estados Unidos; no lo puedo creer, estoy enamorada con todo esto”, dice y del otro lado del celular se la escucha exultante.

“Con esfuerzo siempre las cosas en algún momento llegan, pero hay que buscarlas, estoy completamente feliz con lo que vivo y aprendo. Está bueno ponerse a prueba y ver hasta donde uno puede llegar”, remarca la deportista de 20 años, que vive en Farmville, Virginia, en el mismo campus de la universidad de Longwood, una casa de estudios que tiene una matrícula de 4.700 estudiantes, es la tercera universidad pública más antigua de Virginia y una de las cien instituciones de educación superior con más historia de los Estados Unidos.

Luna vive un momento muy especial. Llegó en enero, empezó a cursar psicología, y en hockey el torneo recién lleva dos fechas: “Todo lo que vivo en esta etapa de mi vida es una locura, estoy completamente sola, pero a la vez muy acompañada, las chicas acá me hacen sentir en familia, no es lo mismo, pero aprendo a valorar las cosas, las personas, los momentos… no es nada fácil, pero cuando ves para atrás te das cuenta que hay que vivir al ciento por ciento”.

Luna volverá a jugar con su equipo este viernes ante La Salle, y el domingo irá contra Villanova. “Creo que el hockey de Estados Unidos es un poco más lento que en Argentina, tienen diferentes formas de ver el juego, por ahí les falta picardía, como que en Argentina somos más pícaras en la cancha. Y juegan y hacen todo con un respeto que admiro”, indica la puntana.

La estudiante de psicología se autoanaliza y resume: “Tomo lo que va pasando con naturalidad, viviendo el día a día, como una hermosa locura”. Claro, Prieri vive con los pies en la tierra y las emociones en la Luna.