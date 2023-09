Desprolijidad en los horarios y rechazo a un no docente

El cambio de mando en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) sigue siendo un punto de conflicto. Luego de que se conocieran las dificultades que el rector electo, Marcelo Sosa, tenía para reunirse con el actual directivo de la institución, David Rivarola, las aguas no se calmaron, sino que se agitaron todavía más.

Porque la promesa de una “transición ordenada” que le había hecho Rivarola cuando lo llamó por teléfono para felicitarlo el día de los comicios, no solo se aletargó en el tiempo, sino que chocó con malas actitudes y palos en las ruedas.

Después de varios pedidos informales y notas presentadas para solicitar una cita y pedir informes, cuando por fin llegó el momento de concretar la primera reunión, aparecieron las maniobras para hacerle pagar a Sosa el “derecho de piso”, según él mismo denunció en una nota que hizo pública.

No solo porque retrasaron dos veces el horario del encuentro, sino también porque impidieron que ingresara una persona clave para la nueva gestión que arrancará el 30 de octubre. El nombre que evidentemente incomoda o inquieta al actual rectorado es el de Santiago Tell, quien fue representante de los no docentes en el Consejo Superior y quien se convertirá en el secretario general de la institución.

Sosa reclamó, justamente, que toda autoridad tiene derecho a estar acompañada por un colaborador. Y en especial porque Tell cuenta con una experiencia muy útil para el manejo administrativo de la casa de estudios. Participó de los procesos para concretar las acreditaciones de diversas carreras de la universidad, incluida la de Medicina, una de las más esperadas y festejadas por toda la comunidad, y en una entrevista radial sostuvo que en gran medida la UNViMe se mantuvo a flote por el trabajo del personal no docente.

Justamente ese es uno de los claustros que la lista ganadora apunta a fortalecer y profesionalizar, para terminar con los recortes que recibieron en los últimos meses con disminución de horas y salarios.

El Sindicato de Trabajadores Universitarios de la UNViMe (Situnvime) emitió un comunicado para manifestar su repudio a la actitud de rechazo que recibió Tell y que, según consideraron, se transforma en un menosprecio hacia todo el sector. “Nos resulta muy preocupante que el Dr. David Rivarola en cumplimiento de funciones públicas, menosprecie y denigre la participación de un compañero no docente en la vida política e institucional de nuestra querida universidad”, plantea el escrito que difundió la comisión directiva.