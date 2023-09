Poggi y la "preocupación" con aroma electoralista

En la semana que termina el Congreso discutió la reforma del Impuesto a las Ganancias, que plantea eliminar la cuarta categoría para aliviar la situación de los empleados en relación de dependencia que hoy pagan el gravamen. El oficialismo en el Senado ya le dio dictamen y buscará convertirlo en ley esta semana.

Antes, el martes pasado, Diputados le dio media sanción en una sesión especial.

Los diputados nacionales por San Luis Carlos Ponce y Natalia Zabala Chacur acompañaron el proyecto del ministro Sergio Massa, con la intención de beneficiar a 800 mil trabajadores. Los legisladores puntanos de Juntos por el Cambio Karina Bachey y Alejandro Cacace votaron en contra. El otro diputado opositor, Claudio Poggi, es un caso aparte.

Poggi, quien rechazó la reforma de Ganancias de manera tajante, eligió hacerlo en las redes sociales, pero no en la Cámara baja nacional: estuvo ausente en la sesión. No es la primera vez que elige "no honrar" a sus pares con su presencia ante el debate de un tema importante.

El diputado repudió la iniciativa con el argumento de que causará un enorme perjuicio a los fondos que recibe la provincia de San Luis por coparticipación. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) planteó un panorama muy distinto: dijo que las reformas de Ganancias y el IVA terminarán beneficiando a los distritos.

Suena forzada y electoralista la "preocupación" de Poggi por las cuentas fiscales. El año pasado, cuando se debatió la ley de presupuesto nacional que incluía más de 13 mil millones de pesos para obras en San Luis, no dudó en rechazarlo. Tampoco acompañó los presupuestos de 2020, 2021 y 2022, que le aseguraban a San Luis una importante inversión destinada a inclusión social.

Así, el gobernador electo parece haber recuperado la "conciencia" sobre lo cruciales que son los recursos que recibe San Luis hace apenas un par de semanas. En los años anteriores no le habían parecido tan importantes.