Sebastián Balmaceda y Luisa Páez volaron en Buenos Aires

La carrera atlética más importante de nuestra país, la Maratón de Buenos Aires, tuvo el pasado domingo una nueva edición con miles de atletas que colmaron las principales avenidas de esa ciudad. Entre ellos más de cuarenta sanluiseños, principalmente de Villa Mercedes, todos con distintos objetivos, aunque con la preparación necesaria para cumplirlos.

La carrera tuvo como lugar de epicentro la avenida Figueroa Alcorta y pasó por los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. En la rama masculina, el ganador fue el keniata Cornelus Kibet Kiplagat con 2h08'29"; y en damas la vencedora fue Rodah Jepkorir Tanui, quién logró su tercera victoria en Buenos con 2h24'52" —ya había ganado en 2019 y 2022—.

"Liebre" villamercedina

Entre los atletas de nuestra provincia, el destacado en la rama masculina fue Sebastián Balmaceda, quién cruzó la meta en 2h27'30" y terminó 20º en la general, fue el 10º argentino y 13º entre los sudamericanos.

En esta carrera tuvo además el trabajo de hacer de 'liebre' de las corredoras africanas. "Querían correr a 3m24 - 3m25s para bajar la marca. Fuimos parejitos hasta el kilómetro 30 y ahí me despegué hasta el 36, en donde tuve problemas con los geles. Los probé en los entrenamientos pero lamentablemente me caen mal, pesados. Deberé cambiar el método porque es la segunda vez que me pasa. Venía bárbaro, incluso dos minutos abajo del tiempo que buscaba —su PB es 2h26'08"—; pero me agarró una descompostura que me hizo caminar dos veces. Son cosas que pasan. No se dio el objetivo de bajar la marca, de todas maneras terminé muy contento", contó el villamercedino.

Y agregó: " Tras la carrera las africanas me agradecieron mucho, también vino el organizador de la carrera a saludarme".

Otros corredores de San Luis que se destacaron fueron: Alan Villamil (2h31'15" - PB) y Mario Rosales (2h32'19" - PB).

Luisa Páez. Mantiene un enorme nivel y fue la 5ª argentina en finalizar.

Tres enormes actuaciones

En damas, Luisa Páez volvió a repetir una carrera casi calcada a 2021 (PB: 2h54'31") y 2022 (2h54'33") aunque en distintoscircuitos. Esta vez detuvo el reloj en 2h54'39". Finalizó 15ª en la general, fue la 5ª argentina y 9ª entre las sudamericanas.

"Fui muy bien toda la carrera. Del kilómetro 25 al 30 me sentí mejor pero no quise apurar por miedo a que me pase factura al final. Ahora pienso que quizás podía apretar un poquito antes pero no me animé. En los últimos tres kilómetros como vi que venía con resto empecé a apurar y los últimos dos los hice debajo de 4'; pero no me alcanzó por muy poquito para bajar la marca", subrayó corredora y entrenadora.

También hicieron una gran carrera otras dos atletas de nuestra provincia. Por un lado, Estela Villalón, de Concarán, que completó un fantástico Maratón en 3h01m33s -su mejor marca personal-; y por el otro Andrea Quiroga, de Villa Mercedes que detuvo el reloj en 3h03m38s (PB) y bajó en casi cuatro minutos y medio el tiempo del año pasado.

Redacción/MGE