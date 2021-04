Sebastián Balmaceda: "Es un torneo largo, pero queremos pelear el ascenso"

Trabaja para estar. Balmaceda espera su chance de formar parte del once titular. Mientras tanto, aporta goles. Foto: Jorge Gallego.

En "El Bajo" reina el buen clima en el arranque de la semana de trabajo. Juventud está invicto, en una posición ideal en la tabla, mantiene el arco en cero, sueña en grande en el Torneo Federal A y viene de conseguir una victoria agónica de esas que rompen gargantas en su primer partido de visitante frente a Camioneros.

El héroe de aquella gesta en Esteban Echeverría fue Sebastián Balmaceda, autor de una jugada personal en tiempo de descuento y con su equipo con un jugador menos que sirvió para desatar la locura "auriazul".

El volante de 24 años nacido en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, no puede ocultar su alegría por esa victoria y repasó la jugada en la que tenía 1% de posibilidades y 99% de fe.

"Ir a presionar en ese momento del partido es un poco el chip que nos pone Alexis (Matteo, DT de Juventud). Quizá no era el momento ni el tiempo, en cualquier situación parecida con un jugador menos normalmente el equipo se repliega y espera el final con el empate. Pero me salió peinar esa pelota y una vez que controló el defensor lo fui a presionar, tenía la información de que le gustaba enganchar y salir jugando. Por suerte la pude robar y concretar", describió Sebastián.

Dos goles

Son los que lleva Sebastián desde su arribo a Juventud en noviembre de 2020. El primero fue en la victoria 2 a 1 frente a Deportivo Madryn en el torneo pasado, y el del domingo ante Camioneros fue el segundo; ambos le dieron la victoria al equipo.

Por el tiempo de juego (47’ del segundo tiempo) y por el contexto de visitante y con uno menos, es un gol como el que puede fantasear cualquier hincha con conseguir: "Este tipo de goles es soñado por el momento del partido en el que se da. La sensación es increíble y la verdad es que tienen un sabor doble, porque se ganó, por cómo se había presentado el partido y el esfuerzo que había hecho el equipo. Fueron tres puntos importantes para nosotros y de la manera que se presentó el partido, tienen otro sabor", aseguró.

Una de las claves para conseguir ese triunfo fue la buena manera en la que entraron los suplentes de Juventud al campo de juego, sobre todo Balmaceda.

"Entré muy bien en el partido, cosa que no es fácil cuando se da este contexto. Tuve una chance a los pocos minutos que el arquero me la desvía al córner. Creo que eso habla un poco de este grupo: estamos todos comprometidos, todos queremos sentirnos importantes en el momento que nos toque y eso se nota. Esta vez me tocó convertir a mí, pero el 'Flaco' (Agustín) Alcaraz había ingresado muy bien también y eso muestra la línea en la que venimos trabajando", analizó.

Las victorias como la del otro día le dan al equipo mucho más que tres puntos: es un envión anímico.

Balmaceda hizo inferiores en Tigre, debutó en Primera División, luego pasó por Santamarina de Tandil y Arsenal de Sarandí, ambos en la Primera Nacional; más tarde pasó a Sportivo Belgrano y finalmente, Juventud.

Pensando en las chances del equipo, el volante tiene mucha ilusión. "Este es un campeonato muy largo, somos conscientes de que queremos ser protagonistas y pelear arriba; de eso no tenemos dudas, por la manera en la que planteamos los partidos o cómo los vamos a buscar. Sabemos que será difícil, estamos en una situación de pandemia que te puede dejar afuera de todo. Tenemos que poner muchas cosas en la balanza e ir partido a partido", cerró el volante.

Desde atrás, con goles importantes y buenos rendimientos, los suplentes les meten presión a Matteo y a los titulares. Uno de los que pide cancha es Balmaceda.

Redacción / NTV