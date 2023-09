Juliana Pallaro expone en el foyer del Cine Teatro

Con tonos negros, visón y blancos, Juliana Pallaro se inspiró y creó una serie de siete obras que expone actualmente en el foyer del Cine Teatro, bajo el nombre "Ensayos de algún Borgess". La artista sanjuanina que eligió San Luis para vivir, enamorarse y seguir con su carrera artística, mostrará sus trabajos por tiempo indeterminado para el deleite de quienes visitan a diario el espacio cultural ubicado en la calle Justo Daract. La muestra se puede visitar de martes a sábados de 10 a 13 y de 16 a 19.

Luego de vivir doce años en el extranjero, Juliana decidió radicarse en San Luis y ya son ocho años siendo puntana por adopción.

"Esta muestra la preparé porque me inspiró el lugar en donde iba a estar. Tenía muchas ganas de trabajar con una paleta monocromática y salieron siete obras de tamaño grande", contó la autora, que expone por primera vez en la provincia de modo solitario.

Juliana viene de una familia de artistas, es por eso que su vida está vinculada al arte por completo. Además de pintora, también es actriz dramática y trabajó en radio, teatro y televisión.

"Elegí vivir en San Luis porque me enamoré de quien es hoy mi actual pareja y tomé la decisión de seguirlo. Durante la pandemia exploté este camino artístico que siempre lo sentí como reprimido, así que renuncié a todo y me dediqué a crear. Busqué y experimenté por diferentes sectores, hasta que encontré en la pintura lo que hoy me llena de placer", contó la artista, que montó un taller en su casa y gran parte de su día lo vive adentro, con sus plantas, sus colores y los perros de la casa.

Pallaro trabaja mucho con espátula y explicó que su estilo es muy versátil. "Un día puedo estar con los acrílicos aguados y otro día con los acrílicos sumamente espesos y espatulados. Me gusta mucho la textura, pero siempre en su justa medida. No suelo recargar mucho mis cuadros. Me gusta lo abstracto, yo misma abstraerme de cualquier tipo de forma, de cualquier tipo de figura y demás. Pero también me gusta seguir descubriendo mi estilo propio, siento que es lo más divertido", aseguró.

Como a Juliana le agrada mucho el estilo minimalista y abstracto, sus obras son de gran tamaño porque sintió que es una buena manera de representar lo que quería hacer.

La artista explicó que el nombre de la muestra no se vincula tanto con el famoso escritor Jorge Luis Borges, sino con su propio

"Borges" que habita dentro suyo y que escribe lo que siente.

"En cada una de las obras hay pensamientos propios, hay sensaciones y hasta una carta a mi padre. Claramente hubo una necesidad de expresar algo un poco más profundo, más personal. Cada obra tiene esto de intimismo, donde me vi en la soledad de mi taller, junto con mi lienzo y las pinturas", contó Pallaro.

Palabras, frases y sentimientos fueron necesarios para que la autora plasme en el lienzo. "Después empecé a jugar con los colores y ahora, con la serie terminada, la veo como una hoja con borrones y con tachones, como un borrador de todo lo que escribí y sentí durante este tiempo", explicó.

DÍA: Martes a sábados

HORA: De 10 a 13 y de 16 a 19

LUGAR: Cine Teatro San Luis

ENTRADA: Gratis