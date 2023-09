El Colegio de Abogados de San Luis elegirá a sus autoridades en octubre

El Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis (Capsl) elegirá a sus autoridades para el período 2023-2025 el próximo 17 de octubre. En los comicios se enfrentarán dos opciones: Lista Libre, que representa a la actual conducción y que lleva como candidato a presidente a Gabriel Alessandro, y Unidad Republicana, que postula a Santiago Calderón Salomón para el mismo cargo.

Alessandro, que actualmente es el secretario del Capsl, detalló que los comicios se realizarán el próximo 17, de 8 a 16, en la sede de 9 de julio y Colón, en el segundo piso. Si bien tienen hasta 48 horas previas para ser incluidos, el secretario y candidato apuntó que la matrícula es cercana a los 1.300 colegiados, no solo de la capital, sino de toda la primera circunscripción.

Además de la presidencia, los profesionales elegirán otros ocho cargos del Directorio, entre los que se incluye la vicepresidencia; tres miembros del Tribunal de Ética, y tres del Colegio Forense. Además, se definirán tres suplentes para el primer órgano, tres para el segundo y dos para el último.

Esa misma jornada, a las 20, se realizará la Asamblea General Ordinaria para la aprobación de memoria, balance y cuadros anexos complementarios correspondientes a los ejercicios económicos de 2022 y 2023. La asunción de las nuevas autoridades se llevará a cabo el viernes 20 de octubre, a las 19, en el Auditorio del Capsl.

Flavia Molina Arlandi concluye este año su segundo mandato consecutivo como presidenta, cargo que ocupa desde 2019, mientras que los dos años previos fue vicepresidenta, un puesto al que aspira nuevamente. Ya es el cuarto mandato de Lista Libre. En 2015 y 2017, Ricardo Valentino fue el presidente.

A ambos candidatos El Diario les consultó sobre sus propuestas para sus pares; la reforma de los códigos procesales y de la Ley Orgánica de Justicia y porqué sus colegas deben elegir su lista. Mientras que una representa la continuidad de un oficialismo que ya lleva 8 años, la otra se presenta a sí misma como la alternativa.

GABRIEL ALESSANDRO DE LISTA LIBRE

"Queremos profundizar y avanzar sobre los logros obtenidos"

Gabriel Alessandro, candidato a presidente por Lista Libre se desempeña hace 20 años como abogado, es mediador, titular de un centro de mediación privado, docente, y hace cuatro años forma parte del Directorio del Capsl. En la primera gestión de Flavia Molina Arlandi fue vocal, mientras que en la segunda asumió como secretario, cargo que ejerce en la actualidad.

“Nuestra propuesta es profundizar y avanzar más aún sobre los logros obtenidos. Creo que hemos tenido una muy buena gestión”, remarcó el candidato. Entre las acciones que realizó la gestión actual destacó la serie de capacitaciones, cursos y diplomaturas que impulsaron y que alcanzaron a más de 1.200 profesionales, como así también la puesta en valor de la infraestructura del colegio.

De ser elegido, Alessandro destacó que se profundizará en las capacitaciones y se impulsará el desarrollo de una aplicación para agilizar trámites. También propone la creación de una comisión permanente de profesionales para que interactúe con el Poder Judicial para transmitir y recibir las necesidades de todos los colegiados.

En cuanto a la reforma de la Justicia, que incluyó entre otras modificaciones al Código Procesal Penal y al organigrama del Poder Judicial, Alessandro apuntó que participaron de forma activa en los cambios. “Esto lo vemos nosotros como un avance importantísimo, porque hemos sido parte y hemos sido escuchados. Algunos lo ven como un momento de crisis, nosotros vemos en esto un momento de cambio”, apuntó.

“Nuestra postura siempre va a ser el diálogo y el acercamiento con todos los sectores. Este diálogo no significa debilidad o sumisión, significa un diálogo adulto, maduro, de institución a institución, marcando los problemas y buscando soluciones, porque el problema de la Justicia lo tenemos todos, desde los empleados judiciales a los abogados. No vamos a encontrar una solución si no actuamos en forma mancomunada y mediante un diálogo adulto y civilizado”, aseguró el candidato sobre su posición ante el resto de las instituciones.

“La Lista Libre surge como un espacio que busca un colegio libre, participativo, de todos los profesionales de la ciudad, del ámbito que sea y del color político que sean. Nuestro colegio va a seguir siendo independiente y queremos que sea independiente de toda condición partidaria política”, concluyó.

SANTIAGO CALDERÓN SALOMÓN DE UNIDAD REPUBLICANA

"Depositen un voto de confianza en nosotros para una renovación"

Santiago Calderón Salomón se desempeña en el fuero Penal, es docente, miembro fundador de la Fundación Ideas y asesor de la Fundación Infancias Robadas. El abogado detalló que la lista Unidad Republicana, en la que va como candidato a presidente, “surgió como una necesidad del propio colega de la justicia, la docencia y la administración pública, que nos pedían ser otra opción a la hora de votar en el colegio. Una alternativa, una renovación”.

Entre las propuestas que impulsa su espacio está la gestión para un barrio para los colegiados, un seguro de mala praxis, el cambio de obra social (actualmente cuentan con Dosep) y la actualización trimestral de la Ley de Honorarios, ante la inflación que vive el país.

“Combatir la mora judicial es algo que nos pide el abogado. Este último tiempo cada vez se hace más complejo el tema de acceder a la Justicia y entendemos que muchas veces son cuestiones de gestión y no necesariamente conlleva erogaciones y gastos de parte del Superior Tribunal de Justicia. Es cuestión de sentarse las tres partes: el Sijupu en representación de los empleados judiciales, el Superior Tribunal de Justicia y sus ministros y nosotros, para lograr una mejor organización”, apuntó el abogado sobre los principales problemas que observa su espacio.

“La profesión se ha desvalorizado. Por ejemplo, están de moda ahora distintos proyectos de ley que pretenden que la sucesión y los divorcios sean administrativos. O en Defensa del Consumidor, cada vez se va desplazando más el rol en asesoramiento del abogado. Cada vez tenemos menos trabajo y eso creo que es una preocupación para el colega en general”, agregó.

Sobre la reforma de Justicia, el candidato dijo que fue positiva, pero que se requieren ajustes en su aplicación. “En el caso del Código Procesal Penal, es una evolución. Lo que falta ahí es escuchar a los abogados profesionales. Pretendemos hacer modificaciones a ese código para perfeccionarlo. Lo que está bien mantenerlo y mejorar lo que entendemos que con la práctica nos mostró algunas lagunas que perjudican en general al ciudadano”, subrayó.

“Le digo al colega que deposite el voto de confianza en nosotros para buscar la renovación y la alternancia. Que al momento de entrar al cuarto oscuro sea, en el buen sentido, egoísta y piense en su profesión, en su trabajo, en sus clientes. Y que nos dé ese voto de confianza para que nosotros estemos legitimados para llevar a cabo estas ideas”, finalizó.