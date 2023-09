Fanáticos de todo el país emprenden sus viajes para disfrutar de La Renga

Miles de fanáticos de La Renga se preparan para disfrutar de un gran show en Villa Mercedes. Gente de distintas provincias y otros países espera con muchas expectativas este fin de semana para copar el Parque La Pedrera. Los espacios verdes y los campings ya tienen concurrencia.

Son muchas las personas que ya están sobre sus autos o en colectivos para arribar este sábado a disfrutar de uno de los eventos que muchos esperan durante todo el año.

Un caso particular es el de Rossana Ventuala, de 58 años, quien recorre más de 1.000 kilómetros desde Viedma, provincia de Río Negro. "Más o menos los sigo desde el año 1998. No he podido ir a todos los recitales, pero sí a la mayoría, y el primer día que salieron a la venta las entradas la compré. Voy en un micro que tiene lugar para 56 personas. En mi caso no es la primera vez que voy a Villa Mercedes”, contó con alegría la mujer.

Este sábado a la mañana arribará a la ciudad de la Calle Angosta y pasará el día en el camping Playas del Río. Junto a sus compañeros de ruta, comerá un asado y disfrutará de shows musicales previos que habrá allí.

“Tengo 3 hijos y 5 nietos. Mi pareja es la que me hizo conocer a la banda y el que me trajo el primer casete para escuchar. Ellos siempre me acompañan y se prenden, y ahora por cuestiones laborales no pueden”, dijo.

Otra de las seguidoras, Victoria Farina, de 49 años, de Las Heras Mendoza, comentó que siempre le gustó el rock internacional y empezó a descubrir el nacional cuatro años atrás con quien en ese momento era su pareja.

“Primero me enamoré del Indio Solari y después de La Renga. Hace unos meses atrás me separé y sentí una conexión especial con el grupo y tomé como un objetivo poder verlos para poder cerrar el ciclo de ese amor. Siento una pasión como si fuese una fan de años”, aclaró.

Explicó que para poder cumplir con su meta, está haciendo horas extras en su trabajo y tuvo que trasladarse hasta San Martín para retirar la entrada. “Estoy muy nerviosa y ansiosa, y sé que voy a sentir muchas cosas a la vez cuando esté ahí”, sostuvo.

Repetir. Rossana Ventuala visitará nuevamente el Parque La Pedrera.

Desde Brasil llegará otro de sus seguidores, Ever “Pity” Vera, quien si bien es de Argentina estaba hace unos meses viviendo en el país vecino y ahora regresa por una causa especial.

“Los sigo hace mucho tiempo y considero que es una locura y que La Renga es una enfermedad hermosa. Salí desde Río de Janeiro y hacer tantos kilómetros lo valen. Soy malabarista y tengo 26 años, me ha tocado ir a los shows a dedo, pero siempre trato de llegar; en esta oportunidad lo hago con poca plata y tiempo, pero estaré”, aseguró.

Solange Giordano, de Merlo, Buenos Aires, indicó que hace 20 años nació su pasión y desde entonces no deja de seguirlos por las localidades en las que tocan.

“Siempre fui con mi familia y esta vez me toca con sobrinos y algunos amigos. Estaba en duda si asistir y por eso me compré la entrada como un autorregalo por el Día de la Madre”, agregó.