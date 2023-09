San Luis consiguió 7 medallas en la tercera jornada de los Juegos

Tercera jornada de competencia en la 75ª edición de los Juegos Nacionales Evita para juveniles y deporte adaptado, y San Luis continuó con la cosecha de medallas, donde sumó siete en total con cinco de oro, una de plata y la restante de bronce.

Así, con dos jornadas por delante para finalizar la competencia, la delegación sanluiseña tiene en su haber treinta preseas.

Las alegrías de ayer comenzaron con el ciclismo. Nuevamente la protagonista fue Bianca Tempestini, pero esta vez en la especialidad Vuelta puntuable: allí fue la mejor y se colgó la medalla de oro. Misma posición ocupó Álvaro Matricardi en levantamiento de pesas en la categoría 55 kilogramos.

Aseguró la medalla. La luchadora puntana Aisha Arce (rojo) ganó y hoy disputará la final.

El deporte adaptado también contribuyó en el medallero general con 3 oros: Nara Roy venció en los 80 metros T40; Mauro Juárez se destacó en los 150 metros categoría T40 y Brian González fue el más veloz en los 50 metros espalda de natación.

Samuel Aguilar, sobre el final del día, consiguió la medalla de bronce, también en natación.

Mientras que Valentín Pérez Labigne fue segundo en lanzamiento de bala dentro del atletismo adaptado.

El equipo de lucha tuvo otra jornada intensa y fue Aisha Arce quien le ganó a su rival misionera, y se aseguró una medalla al pasar a la final.

Momento de relax y distensión. Los pibes sanluiseños disfrutan de las playas marplatenses.

El handball tuvo un día fructífero: en Sub 14 femenino, San Luis le ganó a La Rioja 28 a 17, y en Sub 16 derrotó 28 a 22 a Buenos Aires. Ambas selecciones hoy se juegan el pase a semifinales en busca de una medalla. En masculino Sub 16 San Luis derrotó a Catamarca por 22 a 16 y hoy jugará por el pase a semifinal ante Entre Ríos.

El hockey femenino Sub 16 de San Luis goleó por 6 a 0 a Tierra del Fuego y sigue en carrera por un podio. Mientras que el Sub 14 empató 2 a 2 contra Chaco.

En masculino, el Sub 14 perdió 2 a 0 ante Tierra del Fuego y en Sub 16 le ganó a Catamarca 5 a 0.

Medallero

Oro

Bianca Tempestini Vuelta puntuable - Ciclismo

Álvaro Matricardi 55 kg - Levantamiento

Nara Roy 80 metros T40 - Atletismo adaptado

Mauro Juárez 150 metros categoría T40 - Atletismo adaptado

Brian González 50 metros espalda - Natación adaptada

Plata

Valentín Pérez Labigne Lanzamiento de bala - Atletismo adaptado

Bronce

Samuel Aguilar Sub 15 - Natación adaptada

Redacción/MGE