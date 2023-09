Iniciaron los Evita en "La Feliz", con gran presencia sanluiseña

Más de 20.000 jóvenes deportistas de todo el país comenzaron a competir en la 75ª edición de los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata. El lunes, en la tarde-noche de "La Feliz", fue el acto inaugural en la plaza Almirante Brown y este martes se puso en marcha la actividad deportiva propiamente dicha.

En el primer día, San Luis sumó cuatro medallas. En atletismo adaptado, en U18, Lucas Peralta logró la presea de plata en salto en largo en categoría 20. En natación, Theo Hanno Galli también se colgó una plateada tras participar en 50 metros pecho.

Los dos podios restantes fueron en ciclismo, en la prueba de 500 metros. Por un lado, María Paz Peralta logró el 2º lugar en Sub 14 y Bianca Tempestini fue 3ª en Sub 16.

Theo Hanno Galli, con su plata en natación.

San Luis participa en más de 40 disciplinas, tanto en el deporte convencional como en el adaptado, marcando otro precedente en la historia del deporte provincial en los Juegos Evita.

Entre los deportes convencionales en los que competirán las y los puntanos, están: triatlón, vóley de playa, vóley (Sub 15 y Sub 17), acuatlón, esgrima, judo, karate, lucha, taekwondo, fútbol 11 (Sub 14 y Sub 16), gimnasia, pádel, cestoball, hockey (Sub 14 y Sub 16), básquet (Sub 15 y Sub 17), tiro, canotaje, atletismo, ciclismo, ciclismo de montaña, handball de playa, natación, rugby, boxeo, levantamiento olímpico, patín artístico, patín carrera, pelota paleta, tenis, tenis de mesa, handball (Sub 14 y Sub 16), futsal (Sub 15) y fútbol mixto.

En el deporte adaptado, la provincia tiene representación, además de atletismo, en boccia, goalball, vóley sentado, tiro con arco, tenis de mesa, bádminton y básquet 3×3.

Se vienen días de muchas emociones en la costa argentina, de alegrías, también de sinsabores, pero lo más importante será la experiencia que se llevará cada deportista y que recordará por siempre.