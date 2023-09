Valentino Bick se metió en el Nacional de Estados Unidos

Valentino Bick sigue demostrando su talento en suelo estadounidense. El golfista villamercedino, quien desde 2021 estudia en Carolina del Sur, se metió en el Nacional que a fines de octubre reunirá a los mejores jugadores universitarios del país, luego de haberse consagrado campeón regional en la mítica ciudad de Augusta, en Georgia, sede de uno de los cuatro Majors del circuito mundial profesional.

Valentino, alumno de Licenciatura en Gestión Deportiva en la Columbia International University, finalizó su estadía en el Applewood Country Club con 143 golpes, que lo dejaron a la cabeza del clasificador individual.

"Ganar en la misma ciudad donde se juega uno de los torneos más importantes del golf fue increíble. Me pone muy contento y fue especial porque ganamos con el equipo también, lo cual nos dio el boleto para el Nacional que se va a desarrollar en Florida", comentó desde Estados Unidos.

"Esto sin dudas es una motivación para seguir creciendo. A veces uno se pasa mucho tiempo en el gimnasio y en la cancha preparándose, y no muchas veces recibe los mejores resultados, pero cuando empiezan a pasar te animan para continuar entrenando", agregó.

El de Augusta fue el segundo torneo que consiguió el villamercedino. El primero fue en Wagram, Carolina del Norte, a poco tiempo de su llegada.

"No existen canchas fáciles o difíciles. Todas tienen su dificultad. Cuando venís bien, de un momento a otro puede ocurrir lo contrario. Y me pasó en esta cancha de venir bien y tener dos hoyos que complicaron la vuelta. Por suerte pude resolver los hoyos malos con los siguientes que venían, y considero que tuve una buena actuación", manifestó.

Valentino, quien día a día busca encontrar su mejor versión, señaló cuál será la misión para el Nacional con sede en Florida: "Participan las mejores universidades que han clasificado a lo largo de la temporada. Si bien siempre juego para ganar, el objetivo personal, siendo honesto, sería meter un top 10 en la individual y top 5 con el equipo, lo cual sería algo muy grande para el programa de deportes que tenemos en nuestra escuela".

El joven sanluiseño de 20 años lleva el golf en la sangre. Estudia y practica a la par el deporte que más le apasiona. Él quiere seguir creciendo como jugador y sumar experiencia para poder cumplir su más grande anhelo: convertirse en profesional.

"El nivel en el que estoy jugando hoy en día me gusta mucho, me siento muy conforme. Ganar acá no es algo fácil y hacerlo dos veces me pone muy contento. Me estoy por recibir en un año y medio y espero para diciembre del año que viene ya haberlo hecho; de ahí seguiría jugando un tiempo más como amateur, para luego tratar de hacerme profesional, que es el objetivo principal”, cerró con felicidad Valentino.