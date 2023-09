Inauguraron la primera escuela generativa para adultos en Candelaria

Los ministerios de Educación y de Desarrollo Social inauguraron ayer la primera escuela generativa de Candelaria. El nuevo establecimiento “Capitán de Pájaros” brindará herramientas para que beneficiarias y beneficiarios de Inclusión Social puedan finalizar sus estudios secundarios y acceder a un título terciario; tiene orientación en Gastronomía. Según explicó el jefe del Subprograma Escuelas Generativas, Ricardo Vílchez, las clases comienzan hoy con más de cien inscriptos (este mes lanzaron las inscripciones).

“Es la primera escuela de educación profesional para adultos que se inaugura en Candelaria. Es la segunda en la provincia. Presentamos una oferta académica secundaria técnica para que los beneficiarios de Inclusión tengan la oportunidad de terminar sus estudios secundarios y acceder a un oficio para su futuro”, contó el funcionario.

Vílchez mencionó que la idea de inaugurar ese establecimiento surgió luego de que las carteras ministeriales hicieran un censo en todo el territorio puntano para averiguar cuántos beneficiarios no habían terminado sus estudios. Esta escuela generativa es la continuidad del primer establecimiento con estas características que se abrió en 2022 en el predio de la ex Colonia Hogar. “Los números dijeron que en Candelaria necesitábamos educación porque había muchos adultos que no habían estudiado. Entonces decidimos lanzar este nodo”, dijo.

A raíz del relevamiento, constataron que había más de 140 personas que no habían finalizado el secundario. “La demanda en esta ciudad es real y esta es una oportunidad grande para que los vecinos tengan un futuro. Se nota que quieren estudiar porque mañana (por hoy) comienzan las clases con 110 personas inscriptas, es todo un logro y nos pone felices que puedan acceder”, aseguró Vílchez.

Según señaló el referente, la jornada de inauguración se vivió con frío, pero con felicidad a la vez. Con funcionarios de los ministerios de Educación y Desarrollo Social, y muchos flamantes estudiantes, se llevó adelante el acto que incluyó el tradicional corte de cinta. Quien usó la tijera en la ocasión fue José Antonio Domínguez, quien a sus 66 años de edad decidió darle otra oportunidad a la escuela.

“Cuando decidí volver a estudiar me dijeron que era muy viejo, pero no me importó. Sea viejo o joven, no importa, voy a aprender igual. Mi hija me dijo que me va a ayudar. Tengo muchas ganas de aprender, y terminar”, manifestó feliz José.

Por otro lado, María Florencia Saá, coordinadora pedagógica de la escuela, fue en algún momento parte del Plan de Inclusión y hoy es vista como un ejemplo para las y los estudiantes.

“Poder estar dándoles clases me genera mucha esperanza y es lo que quiero transmitirles a ellos, que hoy están en el Plan, pero la escuela les va a abrir muchas puertas, van a poder tener más instrumentos y herramientas para desenvolverse en otros ámbitos laborales”, precisó.

Vílchez destacó el entusiasmo que vio en los beneficiarios durante el acto, que aprovecharon la ocasión para inscribirse a la escuela.

“Fue muy lindo escuchar como hablaban de la inserción laboral, de continuar educándose y de la posibilidad que le da la provincia para acceder a estos estudios. Este trabajo en conjunto de ambos ministerios va de la mano de un montón de políticas públicas que el gobierno provincial lleva adelante”, concluyó.

Redacción/MGE