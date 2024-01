Preocupación por los salarios de los estatales

El conjunto de senadores del bloque del PJ se reunió ayer, pasado el mediodía, con el defensor del Pueblo, Enrique Ponce, para conocer en profundidad la situación que están atravesando los trabajadores estatales de la provincia.

Durante el encuentro, Ponce dio a conocer los detalles del amparo presentado conjuntamente con ATE y las medidas a las que llega la cautelar emitida por la jueza Daniela Benenatti.

"Agradezco la invitación de los colegas del ámbito legislativo —indicó Ponce—. Estuvimos hablando y me hicieron consultas respecto del alcance de la medida cautelar, que fue muy importante, realmente se hizo justicia ante un recurso de amparo que interpusimos junto al gremio ATE para oponernos al pago desdoblado de los salarios de los agentes de la administración".

"A partir de esa resolución de la jueza se dispuso que se pagara de manera inmediata los salarios de diciembre. En definitiva, el amparo, no solo ataca a esa medida por inconstitucional, arbitraria e injusta, sino que, también, decimos que ese decreto, el 150, está cumpliendo un rol que no le da la Constitución porque no se puede legislar por decreto", apuntó.

El Decreto 150, al cual hace referencia el defensor del Pueblo, autoriza al Poder Ejecutivo de la Provincia a desdoblar los salarios.

"Le estamos pidiendo a la Justicia que resuelva, de inmediato, el daño ocasionado por haber desdoblado los salarios y, a su vez, que deje sin efecto ese decreto porque es inconstitucional", sostuvo.

Actualmente están a la espera de la resolución del amparo presentado. "Yo, como defensor del Pueblo, quiero acceder también a la información, en cuanto a lo que manifiesta el Ejecutivo. Lo que salió es una medida cautelar para reparar un daño que se produjo por haber desdoblado los salarios", agregó Ponce y comentó que, además, piden que no se continúe con el pago en cuotas de los sueldos.

"Estamos a la espera de que, en pocos días más, salga el fallo del amparo. Si hacemos una interpretación de esto, entiendo que la Provincia se ve obligada, de alguna manera, a cumplir en tiempo y forma con el pago. Lo que no puede hacer es usar como variable de ajuste el sueldo de los trabajadores", recalcó.

Los senadores escucharon con atención las palabras de Ponce y se pronunciaron en contra de estas medidas que perjudican, drásticamente, los bolsillos y las vidas de los empleados estatales.

El senador Sergio Moreira adelantó que están trabajando fuertemente para pedir una serie de requisitos para estudiar, en profundidad, el proyecto de endeudamiento de la provincia y llegar al 18 (fecha de convocatoria a extraordinarias por el vicegobernador) con argumentos sólidos sobre este tema.