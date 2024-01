Julieta Chiacchiari expone "Postales" en Merlo

Desde que visitó Europa en 2022, los recuerdos de Julieta Chiacchiari están muy relacionados a ese viaje. Cada lugar, cada callecita y cada momento transcurrido quedaron impregnados para siempre en su memoria y le dieron fuerza para dedicarse a lo que más le gusta.

El viaje regeneró en ella unas ganas contenidas de representar para siempre cada episodio importante que vivió del otro lado del mundo con sus seres queridos. Por eso realizó “Postales”, una serie de pinturas que expone en su primera muestra individual en la sala del museo Casa del Poeta, en Merlo. Las obras permanecerán hasta el 21 de enero.

Durante todo un mes, Julieta visitó España, Francia, Alemania, Austria e Italia, y cada pintura representa para ella una memoria, un hecho y un acontecimiento que la marcó. Realizó el viaje hace menos de dos años con parte de su familia y las remembranzas todavía siguen en su cabeza.

“Al día de hoy no me olvido de cada cosa que hicimos, de adónde fuimos y cómo fuimos. Los sentimientos y la vivencia de estar ahí se pierden un poco, pero los recuerdos están intactos. No me olvidé de nada y quería dejarlo plasmado en las fotos, en las pinturas”, expresó la artista.

Entre su equipaje Julieta llevó una cámara de fotos, por lo que tiene un registro de todo el viaje: todas las pinturas fueron hechas con base en sus referencias. “Únicamente hay una obra que es una combinación de recuerdos y referencias aisladas, porque no tuve la oportunidad de sacar una foto de ese momento y quería representarlo de todas formas. La técnica es acrílico, un material con el que me siento muy cómoda, me parece muy lindo”, destacó.

Cuando llegó de Europa, Chiacchiari estaba muy motivada y comenzó a trabajar al instante en sus cuadros. Luego hubo algunas pausas en el proyecto, pero en cuanto pudo lo retomó y se puso firme para concluirlo, porque quería terminarlo lo más pronto posible. Varias veces intentó tener un lugar en la sala de la Casa del Poeta, hasta que finalmente consiguió un espacio en la agenda.

“Siento que hay una evolución en mis pinturas que no sé si pueda llegarse a notar en los ojos de los demás, pero yo sí lo noto. Hay cuestiones de proporción y de colores de las que tenía un conocimiento y me parecía que estaba bien. Ahora veo las pinturas con los nuevos aprendizajes que me aportó la universidad y es increíble cómo ha cambiado mi mirada”, agregó Julieta, satisfecha.

Su interés por el arte lo descubrió hace un par de años. Desde chica le gustó darle forma a su imaginación, pero siempre estuvo vinculada con el dibujo. Fue en el colegio secundario cuando descubrió las mezclas de colores que le llamaron la atención y le gustó experimentar, aunque en un principio no sabía cómo combinarlos.

Actualmente, cursa la carrera de Artes Visuales en la Universidad de los Comechingones y adquirió información y términos que sumó a sus trabajos. “Me da mucho placer descubrir cosas nuevas”, contó y agregó que le gustaría exponer nuevamente con otras series, porque “la pintura es muy relajante y la considero una terapia”.

Para agendar

DÍA: Hasta el 21 de enero

HORA: De 9 a 19

Lugar: La Casa del Poeta, Merlo

ENTRADA: Gratis