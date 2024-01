Las Fuerzas Armadas trabajarán con el mismo presupuesto de 2023

Pese a las promesas del gobierno de Javier Milei de fortalecer las Fuerzas Armadas, la política de ajuste presidencial también las afectará de algún modo. El flamante jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo, confirmó que trabajarán con el mismo presupuesto que tenían consolidado en 2023 y que deberán adaptarse a las necesidades del país para cumplir sus funciones.

Las declaraciones fueron realizadas en la primera visita oficial que realizó a la V Brigada Aérea como nuevo responsable del organismo, luego de haber sido puesto en funciones hace una semana por el ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri.

"Son tiempos difíciles, diferentes. Nuestro país requiere que todos hagamos no un sacrificio, pero sí un trabajo mucho más preciso, dinámico y adaptándonos a nuestras realidades", expresó y agregó: "De acuerdo a nuestros recursos van a ser las capacidades que vamos a adquirir. No siempre la Fuerza Aérea contó con todos los recursos suficientes, porque tenemos un país particular que nos suministra lo que puede. Es un desafío, como lo han tenido muchas conducciones, pero confiamos mucho en nuestro personal, que es idóneo, que se siente identificado con su organización y eso facilita mucho las tareas".

La llegada del brigadier mayor a la base de Villa Reynolds, por la que él tuvo un paso durante su carrera militar, se dio para tomarle juramento a Diego Fabián García, quien lo reemplazará en el cargo que ocupó hasta hace unos días: comandante de Adiestramiento y Alistamiento. "Es el comando operativo por excelencia, que tiene un significado muy profundo para la institución y en lo personal también. Hicimos este traspaso acá para magnificar la trascendencia que tiene para nosotros este cambio", dijo.

El acto protocolar se realizó por la mañana, con el discurso de ambas autoridades, más el posterior desfile del personal militar de la V Brigada al ritmo de la Banda de Música “Teniente Manuel Félix Origone” y el paso rasante de cuatro aviones de guerra, entre los que estaban los tradicionales A4-AR locales y un IA-63 Pampa II que llegó de visita.

Mengo remarcó que el gran objetivo para su gestión, que acaba de comenzar, es continuar en línea con lo que realizó el anterior jefe Xavier Isaac. "Debemos consolidar la recuperación de capacidades, de medios y de elementos, y seguir proyectando a la Fuerza en ese sitial que lo requiere nuestro país, y para cumplir con todas las tareas que nos demanda el Ejecutivo, en la figura del Ministerio de Defensa".

Por lo tanto, sostuvo que intentarán continuar con el reequipamiento y reacondicionamiento de armamentos y transportes con los que cuentan, incluso con la posibilidad de sumar un nuevo sistema de aviones de caza multirrol supersónicos que reemplacen a los antiguos Dassault Mirage. "Hemos trabajado mucho, tengo fe y estoy convencido de que tenemos muchas posibilidades. Ojalá podamos tener pronto buenas noticias", expresó el brigadier mayor.