Solicitarán al Gobierno que reactive obras claves para Justo Daract

El Gobierno de San Luis tendrá la oportunidad de demostrar con acciones si realmente se preocupa por las necesidades de las diferentes localidades de la provincia, ya que Justo Daract solicitará que se reactiven y que comiencen varias obras que son claves para el progreso de la ciudad y que requerirán de la voluntad política del actual Ejecutivo puntano. Así lo anticipó el intendente Alfredo Domínguez en una entrevista con El Diario, en la que repasó sus cuatro años de gestión y proyectó los objetivos para el nuevo mandato que acaba de iniciar.

"Cuando llegamos al Municipio en 2019 nos sorprendió mucho el abandono y cómo se había venido abajo Justo Daract. Pero después del impacto que significó la pandemia, lo pudimos sobrellevar y ponernos a trabajar para ponerlo de pie nuevamente", expresó el mandatario, quien trabajó codo a codo con la gestión de Alberto Rodríguez Saá hasta finales del año pasado.

Ahora, analizó, el cambio de gobernador lo ubica en una situación de transición, en la que deberá recurrir al diálogo para reactivar proyectos que estaban en marcha y quedaron truncados con las medidas tomadas a nivel nacional y provincial. "Han quedado cuestiones que son muy importantes para nuestra comunidad, como la tan ansiada obra de agua y las 130 viviendas, que vamos a tratar de impulsarlas para que en los próximos cuatro años se puedan lograr definitivamente".

El acueducto es una de las necesidades más grandes que tienen los daractenses, que sufren por la falta de presión durante el verano por el incremento que tuvo la población. Mientras que el barrio que estaba en construcción todavía debe ser completado para darles más hogares a más familias vulnerables en la zona este.

"Todavía no he tenido ninguna conversación formal ni informal con el actual gobernador. He esperado el tiempo suficiente para que se acomode, pero en los próximos días haré un pedido de audiencia para tratar estos temas", adelantó Domínguez.

Esas no son las únicas obras que requiere la denominada "Capital Provincial del Tango". Para potenciar el turismo y la recreación, tienen trabajos avanzados que deben ser culminados en el Balneario Los Sauces y falta muy poco para dejar listo el centro administrativo cultural.

También pedirán que el Gobierno colabore con pavimento, gas y el tratamiento de residuos.

"Hay otros aspectos que son muy importantes, como la ampliación de red de gas, terminar de pavimentar las calles y que nos den una mano en el tratamiento de residuos", agregó.

Además, el intendente señaló que le solicitará a Poggi que impulse una modificación en la ley de coparticipación, para que los municipios cuenten con más fondos para poder afrontar los múltiples gastos en sus respectivas jurisdicciones, principalmente desde que el Gobierno suspendió el "Tratado de La Toma", que otorgaba ayudas para incrementar el salario de los empleados y había resultado "un beneficio enorme", según calificó el jefe comunal.

"Los trabajadores me han hecho llegar su gran tristeza y dolor por la reducción abrupta que han tenido en sus ingresos, en un proceso inédito de la Argentina que todos conocemos, con una devaluación que ha generado la pérdida del 50% del poder adquisitivo de los sueldos en solo dos meses", lamentó.

Con toda esa coyuntura política y en medio de una feroz crisis económica, sostuvo que intentará llevar adelante la mejor gestión posible para una ciudad que cada vez demanda más progreso a medida que se expande.

"Antes no tenía ingresos, las calles no tenían luces, ni red de agua de PVC, ni cloacas, ni pavimento. Llegué con muchos sueños y con el acompañamiento de la Provincia, Justo Daract se transformó. Y hoy exige más, y tenemos que estar a la altura de los tiempos", remarcó.

Domínguez, ante su última gestión

Nuevo mandato. Domínguez inició en diciembre su cuarta gestión y espera concretar proyectos y obras.

Alfredo Domínguez comenzó el 10 de diciembre pasado la que será su cuarta gestión al frente del Municipio de Justo Daract. Fue intendente por primera vez en 2003 y luego fue reelecto en 2007. Ocho años después de esas dos etapas iniciales, regresó en 2019 al que considera su lugar de lucha.

"He puesto mi vida, mi capacidad, mi experiencia y mi amor para Justo Daract, que hoy es una ciudad totalmente diferente a la de hace veinte años atrás y ha tenido un crecimiento enorme", expresó, para luego confirmar que este será su último mandato y probablemente ya no vuelva a postularse. A sus 65 años, el histórico dirigente justicialista de la localidad dijo: "Voy a poner toda mi fuerza para que continúe este progreso".