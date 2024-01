Umma tiene una rara enfermedad y necesita viajar al Hospital Garrahan

Umma Olguín necesita de la solidaridad de la comunidad. La niña fue diagnosticada con picnodisostosis y su familia busca la forma de solventar los gastos del viaje que deben hacer el 8 de febrero al Hospital Garrahan, de Buenos Aires. A su vez, su madre fue diagnosticada con cáncer en agosto: tuvo que dejar de trabajar para ocuparse de su salud y solo cuentan con los ingresos del padre, quien es trabajador rural. Actualmente, venden números de rifa a $1.000, con distintos premios que se sortearán por la Lotería Nacional.

La enfermedad que tiene la pequeña es un raro trastorno genético caracterizado por una esclerosis ósea sistémica. “Ella nació bien, pero después, con el tiempo, vimos que no subía de peso. Pasaron dos años y la fontanela, o sea, la mollera, no se le cerraba, aunque le hicieron análisis y le salieron bien. A los 5 años se cayó: la llevamos al hospital, le hicieron una radiografía y vieron que seguía abierta. Pasó el tiempo, la llevamos a San Luis, a Río Cuarto y a Córdoba, y, luego de varias consultas, dieron con el diagnóstico, aunque no lo podían confirmar, porque el estudio valía muchísimo dinero”, contó Johana Pacheco, mamá de Umma.

El 28 de diciembre ya perdimos un turno. Me dijeron que no me pueden cubrir el viaje porque no hay plata. Johana Pacheco

La mujer dijo que luego vino la pandemia y debieron suspender las consultas, aunque las retomaron apenas pudieron. A través de la especialista en genética de la provincia que atiende a la pequeña, pudieron enviar lo necesario para hacer el procedimiento en Brasil, que terminó por confirmar lo que pensaban.

“Con una resonancia magnética le pudieron ver la displasia esquelética que mi hija tiene. Es una malformación y corre el riesgo de quedar totalmente paralítica de la cabeza para abajo. Sí o sí necesitamos que la atiendan en el Garrahan, ya que allí hay un especialista en esta enfermedad”, dijo Pacheco.

Con su mamá. Umma, junto a su madre Johana Pacheco, cuando finalizó con éxito sus estudios primarios.

Johana mencionó que necesitan viajar con urgencia el 7 de febrero, para que la puedan ver al día siguiente en la clínica. “Fui al hospital a presentar todos los papeles para ver si me podían cubrir los pasajes y la estadía, pero ni me los recibieron esta vez. El 28 de diciembre ya perdimos un turno, me dijeron que no me lo podían pagar porque no hay plata. Volvimos a insistir en la parte de Servicio Social del policlínico, sin suerte; por eso hicimos esta rifa, para solventar los gastos”, repasó.

Luego de que a Pacheco la diagnosticaran con cáncer, no pudo trabajar más; atendía al público en una verdulería.

El alias para colaborar es JOHAP.371.NX, a nombre de su mamá, Johana Pacheco, en Naranja X.

Además de Umma, tiene tres hijos más. Todos son menores de 14 años. Mencionó que la suba de precios y la inflación complicaron aún más su situación. “La verdad es que no tengo un cálculo exacto, porque no sé bien cuántos días tenga que estar allá, pero actualmente cada pasaje está en $55.000; en ida y vuelta ya tenemos $220.000 solamente en eso. Hay mucha gente que no nos compra números, pero sí nos dona y yo les agradezco un montón, porque realmente nos hace falta”, expresó.

Quienes puedan colaborar con la salud de Umma pueden hacerlo al alias JOHAP.371.NX, a nombre de su madre, en una cuenta digital de Naranja X, y también pueden contactarla al 2657 718075 para el sorteo, que incluye varios premios.

Redacción /NTV