El ajuste en los chicos

En el ambicioso plan de ajuste del gobernador Claudio Poggi nada parece sorprender. Después de destrozar la economía de miles de familias y hundirlas en la penuria de sueldos desdoblados, el mandamás cordobés arremete contra los comedores y merenderos.

De todas las circunstancias, es la más impensada. Pero la ambición no conoce de empatía y con tal de irrumpir con medidas maquiavélicas, no importa jugar con el bienestar de los más chicos. “Voy a trabajar para que coman en sus casas y no en esos lugares”, despotricó recientemente en diálogo con la prensa y aseguró que los merenderos están cerrados hace seis meses. Parece que solo acciona para que el pan esté en la mesa de unos pocos privilegiados.

Entre tantas historias, la del merendero comedor Caritas de Sol es una de las que estalló en repudio contra el brutal recorte. En una nota que le escribieron a Poggi, lo desmintieron. “Hay merenderos como este, que venimos trabajando ininterrumpidamente desde el 13 de septiembre de 2018, con donaciones, rifas, bingos, ayuda del gobierno, Municipalidad, ONG, sindicatos y la comunidad en general, que tiene como fin ayudar en la merienda y comida a los 86 niños y muchas veces sus familias también”, asegura el equipo que acciona en el barrio Padre Mugica.

“Estos niños provienen de familias vulnerables y muchos de ellos no tienen acceso a lo mínimo indispensable como es el alimento diario; por eso, asisten día a día a buscar almuerzo y tomar la merienda. Lo invitamos a recorrer los barrios de la periferia y a nuestro merendero comedor, para que usted pueda hablar con la gente y vea cómo funcionamos. Estamos de acuerdo en que debe haber un control, pero no pueden meter en la misma bolsa a todos, porque muchos trabajamos desde hace tiempo en pos del bienestar de quienes más lo necesitan”, agrega el texto.

Habrá que ver si en medio de la sádica gestión, Poggi recapacita y reabre derechos —injustamente paralizados— a quienes más necesitan. Por lo pronto, crece la indignación ante el poder que tiene de rehenes a niñas y niños.