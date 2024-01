Hospital "Ramón Carrillo": médicos contratados reclaman ante la falta de pago

Mientras los trabajadores de la administración pública no tienen aumentos salariales y sufren el pago desdoblado de sus salarios, médicos contratados del Hospital Central "Ramón Carrillo" directamente no han recibido el dinero correspondiente a sus servicios prestados, según manifestó un profesional de la institución.

El reconocido médico alergista e inmunólogo, Adolfo Salvatierra, quien cuenta con más de treinta años de carrera, contó que se ve afectado por la falta de pago y dijo que en la Tesorería del centro sanitario no le dan respuestas.

"En el Hospital 'Carrillo' hay 536 médicos, muchos de ellos están por contrato, o sea, que se les paga por hora trabajada. A fin de mes se presenta la factura y el primer día del siguiente mes se hace el pago de los honorarios facturados. Este mes con la nueva administración han venido pasando cosas bastante raras, hay un grupo de médicos que no se les ha pagado cuando ya han presentado la facturación", contó el profesional.

Al consultar sobre cuál es el problema, no hay ninguna certeza, según indicó Salvatierra. "Desde el viernes voy personalmente a hablar a Tesorería y aducen que es un problema administrativo de ellos, que lo van a resolver. Como es tan grande la cantidad de médicos, y vaya a saber qué otro personal está por contrato y no tiene un sueldo efectivo, en un entorno inflacionario del 25%, muchísimos colegas me dicen que en el Gobierno están usando ese dinero frenado para ponerlo en intereses", indicó.

La desesperación de los profesionales del centro médico de referencia crece porque los primeros días de diciembre fue la última vez que recibieron dinero por su trabajo. Hace unos veinte días que no cuentan con su salario y, ante el contexto de inflación desmedida, la situación es alarmante.

"Por otro lado, no es solo el tema del salario, sino también el destrato de Recursos Humanos, en Tesorería, como diciendo 'qué viene a molestar acá', lo cual me parece realmente muy raro en esta nueva administración. Jamás había pasado esto, hasta diciembre nadie tuvo un problema. El trato es absolutamente distinto y los manejos muy sospechosos", manifestó Salvatierra.

La gente de Tesorería es profesionalmente consciente de lo que está haciendo con estos errores. No creo que esto sea un error inocente.

Las condiciones de trabajo han cambiado en el Hospital Central y se notan con facilidad. "Tengo una colega que viene de Córdoba, porque muchos médicos vienen de otras provincias porque acá no hay la suficiente cantidad de profesionales en determinadas especialidades, y casi al borde de las lágrimas la semana pasada consiguió cobrar. Siempre dicen que es por error de Tesorería, nadie explica qué error, nadie pide disculpas por el error y el retraso. Si no le pagaban no tenía cómo volverse a Córdoba", señaló el médico sobre la situación que viven sus compañeros y que deja mal vista a la Provincia y su trato con los profesionales de la salud.

Si esta situación continúa probablemente se genere una mala imagen del hospital puntano de mayor relevancia entre los médicos de otras provincias, cuando estos pueden cumplir un rol fundamental y son de vital importancia ante la falta de personal en algunas áreas.

"La gente de Tesorería es profesionalmente consciente de lo que está haciendo con estos errores. Yo no creo que esto sea un error inocente. Se están manchando un montón de cosas del hospital que no deberían", puntualizó.

Salvatierra expresó que no hay explicaciones sobre el porqué de la falta de pago a los profesionales contratados. "Cuando uno afecta tres semanas el pago del sueldo y hay un error desconocido por Tesorería, por una cuestión de respeto deberían pedir disculpas, pero no pasa. La respuesta es 'ya se le va a resolver'. A mí me enojó la forma de contestación, el trato. El área de Tesorería en un hospital no es un banco, no es la AFIP, existe para que se les facilite con insumos y con el pago de salarios a los profesionales de la salud que tienen la sagrada tarea de hacer el arte de curar, no para complicarnos", expresó.

Ante el cansancio y la falta de respuestas, el profesional anticipó que buscará ayuda legal. "Avisé en Tesorería que lo voy a hacer y solo me contestaron con una sonrisa. Para un profesional de treinta años como yo, directamente es una declaración de guerra, es una provocación gratuita. Es una gestión que promete transparencia y cosas así, pero en este aspecto falta", manifestó.

► Sindicatos exigen que abonen las mejoras salariales

La semana pasada, ATE y ATSA enviaron notas al Hospital Central "Ramón Carrillo" y al Ministerio de Salud de la Provincia, respectivamente, solicitando el pago actualizado en relación al Contrato Colectivo de Trabajo 122/75.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una nota en la que le solicitaba al directorio del Hospital Central "una actualización salarial conforme a la nueva escala homologada del Convenio Colectivo 122/75, la cual rige desde noviembre de 2023 y que no ha sido aplicada a los salarios de las y los trabajadores".

Por su parte, la Asociación Trabajadores de la Sanidad (ATSA) publicó en su cuenta de la red social Facebook una nota dirigida a la ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, en la que solicitan un aumento salarial para todos los empleados que dependen de esta área ministerial.

"Señora ministra, vemos con profunda tristeza día a día cómo se deteriora aún más el poder adquisitivo de los trabajadores", reza el comunicado que recibió el ministerio.

Además, al igual que en lo solicitado por ATE, ATSA cita el Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 y expresa que los trabajadores allí comprendidos cuentan a partir de noviembre de 2023 con una nueva escala salarial, "aplicable en sector público mediante la Ley Provincial 5.588".

Los profesionales de la salud se ven afectados por las irregularidades en los pagos de sus haberes y no habría respuestas a la vista.