Una puntana presentará un proyecto de astronomía en Estados Unidos

Cuando tenía siete años, Mayra Témoli miraba el cielo con admiración. Las estrellas y la Luna se apoderaban de su curiosidad por lo que al crecer decidió que quería ser astrónoma. En 2023 comenzó sus estudios en la provincia de San Juan y al finalizar el año llegó una noticia inesperada: la oportunidad de viajar a Estados Unidos a conocer la NASA. Para cumplir su sueño necesita ayuda, por lo que busca la colaboración de la comunidad puntana.

“Siempre quedaba fascinada cuando levantaba la cabeza y veía la inmensidad del cielo, entonces decidí estudiar la carrera en San Juan y actualmente estoy haciendo mi segundo año”, contó Mayra.

La joven participó de un proyecto llamado “Vinculación de educación, ciencia e innovación en la nueva ruta”, dirigido por la doctora Alicia Areche. La iniciativa fue seleccionada como proyecto de extensión internacional interinstitucional de intercambio estudiantil y, debido a su desempeño, Mayra podrá viajar junto con su compañera oriunda de San Juan.

“El proyecto, a grandes rasgos, tiene un objetivo particular que es la observación del cielo en el hemisferio sur. Todos los sábados íbamos a clases, teníamos que plantear una hipótesis con la finalidad de demostrarla y concluir en una tesis”, explicó la joven.

En Estados Unidos tendrá que exponer su trabajo en la Universidad de California. Sin embargo, el proyecto se enmarca en una iniciativa de intercambio que no es becada, por eso necesita los recursos necesarios para emprender el viaje entre junio y julio.

Desde muy chiquita quiero visitar la NASA, quiero poder dialogar con personas que están en el ambiente. Es una emoción muy grande (Mayra Témoli- Estudiante de Astronomía)

“Estudiar esta carrera y hacer lo que me apasiona es muy fuerte, es muy emocionante, yo me siento feliz porque más allá de tener que costear los gastos, es un sueño”, expresó la estudiante puntana de 20 años.

Junto con Mayra viajarán otros 9 estudiantes y docentes de diferentes instituciones de San Juan. La casa de estudios estadounidense les brindará alojamiento, pero no será gratuito, por lo que la joven necesita unos 5 mil dólares para poder pagar el viaje aéreo, la visa y la estadía que será de unos veinte días.

“Vamos a estar en la Universidad de California, pero también tenemos un itinerario que cumplir como una visita al centro espacial de la NASA, de ciencias de California para ver el Transbordador Espacial y otras naves, al centro espacial educacional Columbia, a los talleres de mantenimiento y reparación de Tesla, y hay un posible viaje al norte de California para visitar Silicon Valley, entre otros lugares de interés científico, tecnológico y educacional”, detalló.

La estudiante contó que conocer la NASA es el sueño de todo astrónomo. “Desde muy chiquita quiero visitarla, quiero poder dialogar con personas que están en el ambiente. Es una emoción muy grande que siento y cuando me enteré de la noticia estallé de emoción. Mi familia estaba súper contenta por la oportunidad que se me presentó, siempre me están apoyando y haciendo lo posible para poder concretar ese viaje”, expresó.

Mayra contó que su anhelo no solo es conocer la NASA, sino algún día trabajar allí. “Mi sueño máximo es compartir ese ambiente científico porque a mí me apasiona, poder entablar una conversación y preguntarles a los profesionales que trabajan ahí”, indicó.

Quienes deseen ayudar a Mayra a cumplir su sueño pueden colaborar a través del alias astronomia.sanluis o al CBU: 0110478730047839006415.