Las escuelas generativas pasarán a ser autogestionadas

Pese a la afirmación realizada por el ministro de Educación Guillermo Araujo, de que las escuelas generativas seguirían funcionando de la misma manera, los directivos de estas instituciones ya fueron informados que cambiarán de formato y funcionamiento. Las dudas ahora recaen sobre la capacidad de continuidad que tendrán algunos los establecimientos.

El cambio será desde junio, cuando pasarán a ser autogestionadas. La medida fue anunciada hace pocos días en una reunión que mantuvieron el funcionario y autoridades de estos establecimientos.

La reunión dejó esta precisión y no mucho más. Sobrevuela la incertidumbre en el ambiente de las generativas, ya que algunas personas que trabajan en estas instituciones indicaron que puede peligrar la continuidad de varios proyectos si no se adaptan a los nuevos requisitos.

El Diario de la República había consultado a Araujo sobre el futuro de estas instituciones. Allí, el ministro negó que las escuelas generativas estuvieran en peligro, aunque adelantó que analizaban cambios “administrativos y pedagógicos”.

“Las escuelas generativas van a seguir siendo escuelas generativas. Vamos a respetar el formato, por supuesto lo vamos a mejorar y haremos los cambios, pero respetando siempre a quienes elijan esa opción”, aseguró.

Sin embargo, esta semana Araujo se reunió con directivos de las escuelas generativas para dialogar y anunciar, en un primer momento, que pasarían a ser autogestionadas desde febrero. Luego, dieron marcha atrás ante esta medida y a través de un mail comunicaron que el cambio se implementará a partir de junio.

“Primero se presentó el ministro y nos habló sobre los ejes. Después nos comenta que las escuelas generativas, en cuanto a la gestión, pasarán a tener la modalidad de autogestionadas. Es fantástico, tiene beneficios, como antigüedad del docente, titularizar las horas, etcétera. El tema está en que las escuelas generativas por ley tenemos una cierta cantidad de alumnos, son contadas las que se les crearon los edificios. Pero en promedio y en su mayoría contamos con aproximadamente 150 estudiantes”, explicó una de las personas que estuvo presente en la reunión, pero prefirió no difundir su nombre.

En esa línea, explicó que una de las características de las escuelas autogestionadas es que tienen un cupo amplio de estudiantes y cuentan con una estructura para ello. En cambio, las generativas no tienen esa estructura, por ende, la medida no las beneficiaría.

Al pasar de ser generativas a autogestionadas, los establecimientos podrían encontrar inconvenientes al momento de afrontar los salarios de los docentes.

Mabel Domínguez, coordinadora de la Escuela Generativa Corazón de Victoria, no estuvo presente en la reunión, pero confirmó que fue notificada de que su escuela pasará a ser autogestionada.

“La transformación se hará en junio y cada asociación deberá pagar los sueldos. La semana que viene tendremos una reunión con el ministro de la que podré participar. La mayoría estábamos de vacaciones. Veremos los lineamientos que ponga el ministerio, que esperamos no afecte a los estudiantes ni a los docentes”, dijo.

En esa línea, Alejandra Ferrari, directora de la generativa de GEPU, comentó: “En la reunión nos dijeron que iba a ser el traspaso en febrero, que íbamos a cobrar por última vez a través de la ULP en enero. Pero llegó un mail diciendo que ahora será en junio”, explicó.

Por último, también confirmó que mantendrán reuniones con el Ministerio de Educación a partir de la semana que viene para ser capacitados. "La preocupación grande que hay acá es el pago de los sueldos. Las matriculadas son escuelas muy numerosas, entonces al recibir el dinero no tienen problemas de pago. Nosotros recibimos dinero, pero nuestras escuelas no son numerosas, entonces todavía no nos muestran números para saber si nos sirve o no", señaló Ferrari.