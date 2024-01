Advierten por despidos en los Centros de Desarrollo Infantil

El gobierno de Claudio Poggi continúa con el maltrato a los trabajadores. Esta vez fue el turno de los directivos, maestras de nivel inicial y maestranzas de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que fueron desvinculados sin previo aviso, según contó una fuente que prefirió preservar su identidad. Afirman que el personal, que estudió una carrera universitaria para desempeñarse en estas instituciones estimulando a niños de 45 días a 3 años, sería reemplazado por beneficiarios del Plan de Inclusión Social.

"El lunes vinieron personas en una Traffic, entre ellas las señoras Nadia Pallero y Esther Fernández, quienes son las dos secretarias de Liliana Petrino. Lo que hicieron fue entrar al CDI, nos pidieron que nos retiráramos, que sacáramos todas nuestras pertenencias y que se entregaran todas las llaves del jardín. Comenzaron a cambiar todas las cerraduras, pusieron candados, cambiaron las claves de las computadoras, nos echaron como si fuéramos delincuentes y nos dijeron que ya había personal destinado para ese jardín", contó la fuente que se desempeñaba en el CDI del barrio 500 Viviendas Norte, "Creciendo Juntos".

La persona explicó que estaban bajo contrato y este vencía el 31 de diciembre. Después del 10 de diciembre, se presentó Petrino, quien se desempeña como directora de Primera Infancia y Familia. "Nosotros lo primero que preguntamos fue si íbamos a seguir trabajando y ella contestó que sí, que íbamos a seguir teniendo trabajo", indicó.

Al sentir que era insuficiente esa respuesta, consultaron sobre su situación en Terrazas del Portezuelo. Ellos sabían que su contrato era del Ministerio de Educación, pero allí les informaron que ahora dependían del Ministerio de Desarrollo Humano y que el cambio podía llevar un tiempo en concretarse.

"Durante diciembre preguntamos si seguíamos trabajando, si renovaban los contratos automáticamente o si nos iban a hacer nuevos, a lo cual nos respondían que no sabían, que ya nos iban a informar. Llegó enero, nos presentamos a trabajar, todo el tiempo contactándonos con Liliana para ver qué hacíamos, si seguíamos trabajando, si teníamos contrato, si nos iban a pagar enero o no. Nos respondía que no sabía, pero que nos quedáramos tranquilos", dijo.

Posteriormente, a mediados de enero, recibieron la visita de la ministra de Desarrollo Humano, Mónica Becerra, y de su hermana, según cuenta la fuente. La funcionaria les expresó que estaba muy contenta porque todas las maestras tenían título y que se quedaran tranquilas.

Durante enero, el personal del CDI cumplió con sus horarios normalmente, a pesar de que no había niños.

"Después de lo que pasó el lunes cuando nos echaron, fuimos al Ministerio de Educación a pedir respuestas, nos dijeron que no sabían nada y que a la tarde del lunes nos iban a contestar. Ayer fuimos de nuevo a Terrazas, al Ministerio, y nos dijeron que el contrato ya había terminado. Explicamos que la gestión actual nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que íbamos a seguir teniendo trabajo. Nos contestaron que ya no pertenecíamos al Ministerio de Educación y que no se podían hacer cargo. En el de Desarrollo Humano nos dijeron lo mismo", explicó.

La fuente contó que fueron a Recursos Humanos y el lunes les dijeron que sí estaban sus recibos de sueldos, mientras que ayer les dijeron que no, por lo que no saben si hoy cobrarán. Indicó que serían unas sesenta personas las afectadas pertenecientes a distintos CDI de la provincia.

"La señora Petrino nos dijo que quiere que los CDI vuelvan a ser jardines maternales con la esencia del asistencialismo que es solamente darle de comer al niño y cambiarle el pañal. Nos dijo que no le importa lo que se le enseñe a los niños, si salen alfabetizados o no, porque tienen toda la vida para aprender", indicó.

La construcción de los CDI fue una iniciativa del gobierno nacional saliente, con el objetivo de brindar estimulación temprana a los niños. Según la información que pudo obtener la fuente, el personal capacitado con carreras universitarias en educación inicial sería reemplazado por beneficiarios del Plan de Inclusión Social. La única persona capacitada sería quien dirige.

