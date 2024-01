Marcelo Guerrieri presenta su libro "Con esta Luna"

A partir de una beca que el Fondo Nacional de las Artes le dio hace algunos años, Marcelo Guerrieri edificó una relación muy estrecha con Merlo, la localidad que este año eligió para pasar sus vacaciones. En aquella ocasión, el escritor brindó una serie de talleres para alumnos de las escuelas secundarias de los parajes cercanos a la localidad que terminaron en un libro con los relatos de los chicos.

Además, el autor participó de una edición de la feria del libro que se hizo en Merlo y disfruta de los paisajes que regala el pueblo turístico. En la mezcla de trabajo y descanso —ambos relacionados con el placer—, Guerrieri presentará este viernes a las 20:30 en la librería Hexámetro su novela más reciente “Con esta Luna”, ganadora del premio Celsius en la Semana Negra de Gijón.

El encuentro —comentó el escritor— consistirá en una charla entre los integrantes de la librería, la lectura de algún pasaje de la novela y, finalmente, la apertura del debate al público que asista. “Por lo general, hay interés sobre el proceso de escritura, la conformación de la trama y otros aspectos relacionados a mi trabajo”, sostuvo Marcelo.

Justamente, el argumento de su nueva novela, editada hace ya tres años, es uno de los puntos atractivos. Para recibirse de antropólogo, Guerrieri hizo una tesis sobre los taxistas de la noche de Buenos Aires, un submundo de trabajadores con sus propias reglas y estilos de vida.

“Yo digo que es una novela degenerada, porque es difícil encasillarla en un solo género. Empieza como un policial, luego muta a lo fantástico y también se puede leer como una novela de aventuras”, aseveró el escritor, también autor de “Farmacia” y “Árboles de tronco rojo”.

La novela cuenta la desaparición de un taxista la misma noche que el Congreso de la Nación sancionó la Resolución 125, que determinó para siempre una división en el país entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En “Con esta Luna”, los grupos antagónicos son los tacheros: por un lado están los “vizcacha”, choferes oscuros con algunos clichés de la profesión; y por el otro, los “cinéfilos”, que se hacen un tiempo para descansar en un bar en medio de la noche para hablar y discutir sobre películas.

De todos modos, Guerrieri explicó que la conexión política en su obra (a la que calificó como “una novela urbana”) no es tan lineal y que aparece de manera secundaria en el argumento.

En el punto en donde el escritor es despojadamente político es en su opinión sobre la realidad de la cultura nacional, a la que considera atacada de manera artera, intencional y lapidaria por el gobierno de Javier Milei. “A mí no me entra en la cabeza que quieran cerrar el Fondo Nacional de las Artes, no salgo de mi estupor”.

Presidente de la Unión Argentina de Escritores y Escritoras, el autor repudia en nombre del cuerpo que representa la decisión de derogar la ley que pone en funcionamiento a varios entes culturales argentinos y dijo que el hecho de hacer desaparecer al Estado como garante de derechos y protector de la cultura “es un ataque a la democracia”.

Redacción/MGE