Docentes privados alertan por la crítica situación económica

La crisis está pegando fuerte en los bolsillos de todos los trabajadores, y los docentes no quedan exentos. A nivel nacional, el presidente Javier Milei ya comenzó los recortes en varias áreas y la educación también sufre. Con la caída del Fondo de Incentivo Docente los problemas recrudecen, a pesar de los parches que pueda poner el Ejecutivo provincial. Además, muchos maestros y maestras se movilizan en el transporte público que, también, se ve afectado por los recortes en los subsidios.

En la provincia los docentes privados advierten que la situación es crítica y reclaman un urgente incremento salarial, porque sus sueldos ya quedaron muy atrasados en relación a los altos índices inflacionarios y los elevados precios de la canasta básica. El sindicato de los docentes privados de la provincia, Sadop, emitió un comunicado en relación a un encuentro que mantuvieron, junto a la CGT, con el ministro de Gobierno de San Luis, Facundo Endeiza.

"En la reunión se abordaron los temas generales de las relaciones institucionales, y en particular, ciertos problemas graves que atraviesan tanto trabajadores/as del sector privado como del sector estatal, de hecho se va a formar una mesa para el encuentro semanal", indicaron.

"En lo referido al tema docente, se expresó nuevamente la necesidad urgente de recomponer los salarios y que este 'asunto' debía tratarse ya, de manera de poder llegar al día de presentación en las escuelas con el tema resuelto y no convocar a un conflicto en el inicio del ciclo lectivo", agregan.

La situación en la provincia es crítica, los docentes amenazan con no comenzar el ciclo lectivo de no tener una respuesta positiva por parte del Gobierno. En el Ejecutivo puntano se justificaron diciendo que "no hay fondos".

En el sindicato advierten que los maestros tampoco tienen dinero y que apenas llegan al 10 de cada mes. "Hoy el alquiler de una vivienda es un sueldo docente, tal como lo fue durante el menemismo. En estas condiciones, se podría ir a trabajar hasta el día 10 y luego no se podría, porque no queda resto ni para movilizarse", señalaron.

Además, recalcaron que la respuesta que se les brindó desde contaduría del Ministerio es inaceptable. "Sobre que el Fonid y el ítem Conectividad, que se debió cobrar en enero, se pague a fines de febrero con la excusa de que recién en esa fecha las escuelas abren sus puertas; hoy se realizan transferencias bancarias por medio de internet y el envío de planillas se realiza por e-mail", expresó el sindicato en el comunicado.

Sadop mantiene el reclamo, también, que desde diciembre del año pasado, varios docentes han sido despedidos sin motivo alguno, por lo que, además, exigen su reincorporación urgente.

Más recortes para la educación

El gobierno nacional continúa con la ola de recortes en todas las áreas. La educación no puede eludir este contexto y ahora el presidente Javier Milei suspendió los aportes nacionales al salario de los educadores, por lo que las provincias no recibirán el Fondo al Incentivo Docente (Fonid), ni el compensador.

El Fonid representa un porcentaje del salario docente, por lo que este ajuste significa un gran atropello para los trabajadores de la educación a nivel nacional y provincial.

El fondo fue creado en 1998, en el marco de un conflicto por los sueldos que mantuvo el entonces presidente, Carlos Menem, con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Ambos fondos —el de Incentivo y el de Compensación Salarial— estaban previstos en el Presupuesto 2023, que fue prorrogado para este año, pero no fue liquidado como corresponde a las provincias.

En el gobierno puntano aseguraron que el Fonid se pagó con fondos provinciales, a la vez que llevaron el reclamo por el recorte de los recursos al Consejo Federal de Educación. Además, en el encuentro todos los ministros de Educación firmaron una nota "en la que se manifestaba la necesidad de que se depositen los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente".