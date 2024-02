Los "rodanteros" coparon la ciudad con sus vehículos y su estilo de vida

Hay muchas formas de definir lo que es un hogar. Y para los cientos de "rodanteros" que desembarcaron este fin de semana largo en Villa Mercedes, sus casas no están en un único lugar, sino en donde haya un espacio para estacionar sus casillas y amigos para compartir un rato de risas y charlas.

Desde el viernes, el camping Las Toscas es el hábitat de viajeros que llegaron desde diferentes puntos del país para disfrutar el paisaje local y tener un rato para "desenchufarse" de los problemas cotidianos, la crisis económica que vive el país y el caos que suele reinar en las grandes urbes.

Juan Carlos Palacios y su esposa María Cristina salieron desde Paraná, Entre Ríos, y recorrieron unos 690 kilómetros hasta llegar a la provincia de San Luis, con una parada en Río Cuarto.

"El propósito es ese, encontrarnos con viejos amigos, conversar, reírnos. Hace dos años que empezamos a rodar y desde el año pasado nos aglomeramos todos y de ahí no paramos", expresó el hombre.

El de los "rodanteros" no es solo un paseo casual, es más bien un movimiento sustentado en un estilo de vida. Por lo general, son personas de sesenta años en adelante, aunque no quita que haya quienes son más jóvenes. Pero el punto en común es que varios están jubilados, las obligaciones cotidianas ya no son tantas y otros ya vieron crecer y partir a sus hijos y no están dispuestos a quedarse quietos con el "nido vacío".

Juan Carlos Martí, oriundo de Mendoza, explicó que la pasión por recorrer el país y conocer nuevas personas es algo que todos traen adentro, pero que muchas veces quedaba postergado por el trajinar del día a día: "Es tratar de hacer algo que uno no pudo concretar en su momento. Y es muy importante tener a alguien que te acompañe, porque esto es de a dos. Si tu esposa está a tu lado, tu casilla es un hotel cinco estrellas: estás en el lugar que querés, junto a un lago, un río o una montaña, disfrutás del amanecer y de la naturaleza", definió.

Al predio que está a orillas de la exruta 7 arribaron una gran variedad de vehículos, de distintos portes y con diferente grado de comodidades. Algunos tienen espacio suficiente para que duerma toda una familia, otros cuentan con cocina y hasta había varias antenas satelitales dispuestas para que pudieran ver televisión sin problemas.

"Aun teniendo la posibilidad de ir a un hotel, estamos acá. Porque nos gusta el ambiente, encontrarnos con uno, tomar un mate con el otro, comer algo todos juntos. Nos contagiamos de esto y no lo cambiamos por nada", aseguró Juan Coronel, llegado desde General Pico, La Pampa.

La visita de los viajeros para Villa Mercedes también tiene un impacto positivo, porque todos contribuyen al consumo en los comercios locales, tanto de carnicerías y verdulerías, como de despensas y hasta estaciones de servicio.

Hoy, además, tienen previsto realizar un recorrido por los principales circuitos turísticos de la ciudad, de la mano del Municipio, para conocer la Calle Angosta, la Iglesia de la Merced, entre otros. Mañana también harán una caravana por las calles, para que la población pueda ver sus vehículos y su forma de afrontar la vida.