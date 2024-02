Tuvo un accidente y necesita una prótesis para su cirugía

Walter Ortiz tuvo un accidente de tránsito que afectó gravemente una de sus piernas. Ahora tiene que juntar un millón y medio de pesos para comprar una prótesis para su cirugía. Tiene cinco hijos y un nieto, hace poco quedó sin empleo y necesita operarse urgente para poder volver a buscar trabajo. El gobierno provincial no se la cubre.

El choque fue la semana pasada, en la intersección de las calles Eleodoro Lobos y Sargento Baigorria, cuando circulaba a bordo de una motocicleta 110 centímetros cúbicos e impactó con una camioneta Ford antigua, de la que no recuerda bien el modelo. "Yo me quedé sin obra social. Tengo el fémur izquierdo destruido; a la pierna no la puedo ni mover, directamente. Al principio, estuve en terapia intensiva y ahora ya estoy en sala común", mencionó el hombre de 38 años, quien se encuentra internado en el Hospital “Verónica Bailone”.

El jefe de familia dio a conocer su caso a través de las redes sociales, ya que no cuenta con el dinero para poder afrontar los costos médicos. Compartió su cuenta del Banco Nación para quienes puedan ayudarlo, con el CBU: 0110362330036221358397. Además, dijo que pueden contactarlo a su celular 2657 243514.

"También tengo muchos golpes en los brazos, en las manos, en el pecho y algunas heridas importantes. Iba con casco. La Policía tiene todos los datos y una vecina ofreció las grabaciones de una cámara en la que se ve cómo vuelo por el aire. El hombre con quien choqué me pidió disculpas, se quedó en el lugar y llamó a la ambulancia", contó Ortiz y explicó que si bien la persona tiene seguro, solo cubre los daños del vehículo.

El hombre de 38 años vive con su pareja, quien tampoco tiene trabajo; además de sus hijos, tiene un nietito de apenas un año y medio. "Yo me hago cargo de mi familia y ahora está complicada la mano; necesito la prótesis para recuperarme y salir a trabajar cuanto antes", dijo y expresó: "Quiero agradecer a todas las personas que me puedan ayudar y dar una mano, porque me hace falta. También les digo gracias a quienes puedan acompañarme, aunque sea orando para que pueda sanarme lo más pronto posible".

Por otro lado, Ortiz también se mostró muy agradecido con todos los profesionales médicos que le realizaron radiografías y todos los estudios pertinentes para evaluar su estado de salud. Se encuentra medicado, con la pierna elevada y tiene que estar en reposo mientras aguarda la operación.

En las redes sociales, cada vez se pueden ver más ciudadanos que recurren a la solidaridad de los vecinos porque no cuentan con los medios necesarios para afrontar tratamientos que el área de Salud no les cubre.