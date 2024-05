Con burocracia y excusas, le niegan una cirugía lumbar a una beneficiaria de Inclusión

Gloria Giunta es una beneficiaria del Plan de Inclusión Social y una paciente crítica que necesita acceder a una cirugía para implantarse una prótesis lumbar por sus problemas en dos discos de la columna. Tras un intento de calmar los agudos dolores, el médico que la atendió en octubre del año pasado en el Hospital Central “Ramón Carrillo” ordenó la operación como única solución, pero tras el recambio de gestión, el gobierno provincial le niega esa posibilidad con burocracia y excusas.

“Tengo hernia de disco y necesito la prótesis urgente, por el dolor no puedo respirar y me afecta mucho para caminar, tampoco puedo estar parada ni sentada. La lesión es en la zona lumbosacra donde afirma la columna”, dijo la mujer, quien en la actualidad está medicada con opiáceos, los que tampoco alcanzan para calmar la terrible aflicción.

La peregrinación comenzó a fines de noviembre, cuando ya tenía un expediente armado y legalizado con todos los trámites, pedidos médicos y estudios necesarios para acceder a la prótesis. Pero en la previa de la asunción de Claudio Poggi al frente del Ejecutivo provincial, todo quedó en la nada misma.

“Cuando vino el nuevo gobierno empezaron con las excusas. La primera fue que no podía haber 'gastos de más' por orden de la nueva gestión, que directamente suspendió todas las compras de prótesis y medicación. Después dijeron que tenía que pedir un nuevo presupuesto otra vez con el argumente de que no podía haber gastos, por una 'orden de arriba'. En enero el pretexto fue que no encontraban el expediente, que después mágicamente apareció pero que lo tenía que revisar y hasta llegaron a decirme que tenía que hacer un nuevo pedido médico para ver si la prótesis era la adecuada”, indicó Giunta.

Ante la dinámica propia de una calesita, más que un área estatal dedicada a la salud de la población, la mujer fue nuevamente con su médico -de apellido Medina-, quien ante el asombro para reiniciar la catarata burocrática decidió que no iba a ordenar un nuevo prequirúrgico necesario para autorizar la intervención. En cambio, sí volvió a rellenar, otra vez, los interminables formularios exigidos por el Ministerio de Salud para acreditar medicación, placas, material necesario para la cirugía y estudios.

“Hace unos días volví a llamar a la Casa de Gobierno, porque piden que nosotros hagamos el seguimiento pese a que tienen el número de los pacientes y me dijeron que 'por orden de la nueva jefa que no se aceptaban más los expedientes de 2023', por lo que tenía que hacer todo el trámite completo de nuevo”, dijo la mujer.

Pese al destrato sistemático de parte de la nueva gestión gubernamental, Giunta señaló que su principal preocupación es su cada vez más deplorable estado de salud, ya que la hernia lumbar le afectó la motricidad por un problema en los meniscos de las rodillas, inclusive le cuesta respirar por el intenso dolor en el tórax.

“Fui a un traumatólogo particular y me recomendó que comience a utilizar muletas”, afirmó.

Como si fuera poco, sufre además de migraña crónica, por lo que debe aplicarse regularmente inyecciones en el cráneo y la medicación también comenzó a faltar, también por orden de la gestión de Poggi.

