Apuestas deportivas: advierten que pueden provocar adicción

Aplicaciones atractivas visualmente por sus colores brillantes y la posibilidad de "apoyar" al equipo de fútbol favorito son factores que llaman la atención, pero pueden convertirse en una adicción. Los profesionales de todo el mundo alertan sobre el uso de las aplicaciones de casinos online y de apuestas deportivas, un fenómeno que está en crecimiento entre los jóvenes. San Luis no es ajena a esa situación, que afecta cada vez más a los adolescentes.

"Es tremendo, los menores tienen acceso absoluto. Es muy difícil, porque los sitios van mutando para que no los encuentren. Usan grupos generalmente de Telegram o de WhatsApp, les dan un link, los chicos entran al casino, usan Mercado Pago, que a partir de los 13 años pueden tener una cuenta; apuestan y les depositan la plata. Los sitios cumplen con los depósitos, entonces los chicos se entusiasman y un día desaparece ese link de esa página y les mandan uno nuevo, entonces son difícilmente rastreables en relación a la seguridad informática", explicó la licenciada en Psicología (MP 0117) Marcela Monte Riso.

Antes, las personas tenían que encontrar el momento para ir al casino y ahora lo tienen en la mano en todo momento, por lo que el riesgo de una adicción se incrementa.

"Es terrible lo que genera en los chicos y está trayendo problemas importantes. En España está muy estudiado el tema de la asociación sobre todo de las apuestas deportivas virtuales y la mayor incidencia al suicidio", indicó la profesional.

Monte Riso explicó que está el riesgo de que el uso cotidiano derive en una ludopatía. "Está a la altura de cualquier situación de consumo problemático. El mecanismo cerebral es exactamente el mismo. Se llama refuerzo intermitente y está relacionado con esto de apostar: pierdo dos veces y una gano, entonces quiere decir que puedo volver a ganar. Eso los mantiene enganchados, eso es el refuerzo intermitente. Con ese procedimiento se generan las mismas cuestiones que con las sustancias, las relaciones de pareja o de amistad que son adictivas, y las personas que tienen consumos problemáticos de alimentos", detalló.

Está a la altura de cualquier situación de consumo problemático. El mecanismo cerebral es el mismo (Marcela Monte Riso, psicóloga)

La profesional indicó que el celular brinda un acceso irrestricto a cualquier ámbito, por lo que "hay que fomentar el diálogo, advertir de estas dificultades, consensuar con los chicos el acceso a sus teléfonos, ponerle normas o regularlo desde un lugar amistoso.

"El diálogo es primordial para prevenir", recomendó la psicóloga.

Muchas veces los chicos sienten que están apoyando a su club o deportista favorito, pero en realidad le están dando dinero a una empresa que puede ser legal o ilegal, pero los menores de edad no deberían tener acceso, según explicó Monte Riso.

"Hay que tener en cuenta el tema de que a esa edad le dan mucha importancia a la pertenencia, el hecho de que si todos juegan, ¿por qué yo no juego? Si no juego quedo como un tonto. Los chicos pueden hacerlo desde ese lugar, entonces pensaría en fortalecer el autoconcepto, quién soy, y que no se necesita pertenecer haciendo cosas que no están buenas", indicó.

La profesional destacó la importancia de que los jóvenes tengan espacios de confianza que no necesariamente pueden estar relacionados con los padres; puede ser con un tío, familiar o terapeuta. De todas formas, aconsejó que los adultos generen momentos de diálogo.

"A veces no hace falta estar cara a cara mirándose y ver de qué hablar. Muchas veces hay cosas que sirven como un juego de mesa, las cartas, cocinar juntos, sacarlos al jardín. Cualquier actividad que compartamos suele ser mucho más agradable y más amable para que salgan temas", recomendó.

El alcance y la masificación de los sitios online de apuestas deportivas crece a pasos agigantados.

Según el sitio Chequeado, "Betwarrior, Bet365, Bplay y Bettson, marcas internacionales asociadas a empresarios locales, son los principales operadores del mercado".

Además, hasta diciembre, "el 28% de los equipos de Primera División tenían como sponsor de su camiseta a alguna casa de apuestas, que a su vez patrocinan a la Selección Argentina, a la Copa Argentina y a la Primera Nacional. Este tipo de sponsoreo fue restringido en algunas ligas europeas".