Continúan las dudas y el malestar por el funcionamiento del "Carrillo"

El manejo del Hospital Central "Ramón Carrillo" genera dudas, incertidumbre y malestar. Los profesionales han percibido sus salarios en dos cuotas, en enero hubo retrasos en los pagos a los trabajadores contratados y aún no está claro cómo va a funcionar el centro de salud, si será público o privado.

Ayer, en una entrevista radial con el medio San Luis 24, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), Miriam Porter, manifestó su preocupación por el funcionamiento del hospital en relación a los pacientes y los trabajadores.

La sindicalista expresó que no comprende la decisión del gobierno provincial de derivar a los pacientes no críticos con obra social desde el "Ramón Carrillo" hacia otras instituciones privadas.

APTS busca reunirse con el directorio del "Carrillo" y conocer cómo funcionará el centro.

"Deberíamos tener todo sectorizado, de complejidad baja, media y alta. Si tenés un problema básico deberías acudir al centro de salud más cercano y la alta complejidad se deriva. El hospital que antes era encargado de todo esto era el Complejo Sanitario San Luis. Todas las problemáticas se veían, independientemente de la complejidad o el nivel de urgencia o emergencia. Al desdoblarse esto y pasar todo lo que es de adultos al Hospital 'Carrillo', que debería ser netamente público a nuestro entender, y no público y privado, porque sino nos hemos quedado sin hospital público", manifestó Porter.

La gremialista indicó que solicitaron una reunión con el directorio del hospital para conocer precisamente cómo será el funcionamiento del centro.

"Queremos que nos digan ellos cuál es el criterio, por qué se llegó a esto, porqué decidieron hacer esta cuestión de las derivaciones, o sea, hay muchas preguntas y muchas más en el caso del personal", indicó.

Porter expresó que San Luis tiene la infraestructura y la aparatología para no tener que hacer derivaciones de pacientes a otras provincias, pero subrayó que faltan profesionales y técnicos con compromiso provincial.

"Tenemos que buscarle la vuelta para que nuestros médicos, técnicos y profesionales se queden en la provincia a trabajar, a formarse en alta complejidad y no tengamos que llamar gente de otros lugares, que vienen a atender acá y que muchas veces con menor capacidad profesional que los nuestros y después se vuelven. Ese sentido de pertenencia en la salud es fundamental", manifestó.

Las autoridades dicen que buscan descomprimir el funcionamiento del "Carrillo", pero aún no se aclara si será privado o público como prometió el Gobernador en su asunción.

La gestión de Claudio Poggi genera enojo en los trabajadores debido al desdoblamiento de sueldos y la falta de pago del Convenio Colectivo de Trabajo que rige desde noviembre. La sindicalista reconoció que la cuestión salarial fue un "punto de inflexión".

"Esto que pasó en diciembre con el desdoblamiento del pago fue una cuestión en la que dijimos 'hasta acá llegamos, no se puede más'. Después fue el tema de que muchos no cobraron ni la mitad, como fue el caso de la Maternidad 'Teresita Baigorria' y APS Pedernera de Villa Mercedes, no cobraron ni siquiera la mitad el 29 de diciembre, ya ni la mitad te pagaban a raíz de ese bendito censo", manifestó.

A su vez, los trabajadores no han cobrado las horas extras desde octubre. "Hay muchas cosas para evaluar, pero lo que a nosotros nos compete y parte de todo lo que pasa es el tema de la negociación salarial", manifestó.

A principios de este mes los trabajadores del Hospital Central reclamaron por una urgente recomposición salarial ante el contexto altamente inflacionario, recategorizaciones y el pago de conceptos adeudados. Aseguran que no son escuchados por las autoridades y hasta amenazaron con realizar medidas de fuerza.

Además de resolver estos problemas salariales, el gobierno provincial deberá aclarar cómo será el funcionamiento del Hospital Central o si seguirá los lineamientos del Presidente, quien busca privatizar el sistema de salud.

