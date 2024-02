"Meraviglioso", en Amigxs de Merlo

Repartido en dos mundos diferentes pero conectados, Lucas Di Giorgio llega por primera vez a la sala Amigxs de Merlo con el unipersonal “Meraviglioso”, donde mezcla la técnica de clown, la danza y el tango. La función será hoy a las 21:30 y las entradas se consiguen de 2.000 a 3.000 pesos.

La obra retrata la vida de un muchacho de mediana edad que habita en una casa donde comparte los recuerdos y las costumbres de sus generaciones pasadas. Un llamado inesperado irrumpe su tranquilidad y la calma que le genera tener todo en su lugar.

“En la pieza se generan situaciones divertidas y también pasa por otros lugares un poquito más sensibles y profundos, porque replantea algunos aspectos de su masculinidad y de sus vínculos afectivos”, adelantó Lucas, quien llega desde Buenos Aires.

La obra fue pensada por Di Giorgio en 2019 y estrenada un año después. Cuenta con la dirección de Marina Barbera, quien fue profesora de Lucas cuando estudió actuación y no dudó en convocarla para que juntos terminaran de crear la historia de "Meraviglioso".

El actor agregó que desde los comienzos tuvieron buena recepción del público, porque es una obra que los hace reír y a la vez toca las emociones. “Tiene momentos muy íntimos y tiernos que generan un ritmo entre la risa y la emoción. El público termina de conocer al personaje y le toma cariño, aunque al principio le cuesta dejarse ver y mostrarse tal cual es”, explicó.

Las bases artísticas de Lucas están puestas en la danza. Es bailarín y profesor de tango, y con el tiempo entró al mundo del clown gracias a la curiosidad. “A veces me gusta mezclar el teatro con el tango; otras, las trabajo por separado, porque a veces se me dificulta. Cuando tengo ganas solo me enfoco en una y después vuelvo a la otra. Las dos son mis disciplinas fundamentales; tienen sus exigencias, pero me gusta que formen parte de mi vida”, expresó el artista, quien ya llevó su unipersonal por la Patagonia.