Irustia: "El balance es agridulce; dimos lucha, pero sin apoyo"

Al DT Fabio Irustia lo invaden dos sensaciones: por un lado, el orgullo por dirigir a un puñado de muchachos corajudos, buenos jugadores de vóley y que dieron todo en la cancha; pero, por el otro, también destila bronca, porque San Luis Vóley, su equipo, pudo dar mucho más en la faz competitiva, pero se quedó sin nafta en los dos juegos finales.

La merma física radicó en la falta de un buen hospedaje para que descansaran bien, de buena comida, más un médico y un kinesiólogo que los acompañaran en el viaje hasta la húmeda y calurosa Santa Fe, para disputar la exigente Liga Federal de Vóley.

Los puntanos mostraron un juego con altibajos en fase de grupos, con triunfos y derrotas. Pero en los decisivos playoffs se despertaron y llegaron a semifinales; algo histórico. Pero en esa instancia, el elenco cayó ante Echagüe (Entre Ríos) y luego perdió el choque por el 3° puesto frente a San Martín (Mendoza).

El 4° lugar es igualmente meritorio, no solo porque en el juego siempre, con aciertos y errores, le jugó de igual a igual a equipos más encumbrados, sino porque hasta allá viajaron en auto, durmieron en un albergue deportivo diminuto, sin siquiera aire acondicionado, y la comida fue mínima. Todo eso, bancado por el bolsillo de los propios jugadores y entrenadores.

La Secretaría de Deportes solo les proveyó nafta para que cargaran en los tanques de sus autos.

La aventura rutera fue riesgosa, porque al regreso, con la carretera mojada por la lluvia, tuvieron un accidente que por poco no termina en desgracia. Uno de los autos derrapó, hizo 4 trompos, se cruzó de carril y chocó contra el guardarraíl. De milagro no venía otro coche por la mano contraria.

Bronca. El coach repudió la falta de respaldo tanto público como privado.

"En lo deportivo, el arranque fue bueno, porque ganamos. Y luego, con el resto empezábamos bien los partidos, pero luego nos quedábamos, no podíamos cerrar los sets en nuestro favor y el rival nos terminaba ganando. No pudimos mantener el nivel y eso ocurrió por la falta de roce en torneos de esta jerarquía. Después, en los playoffs fuimos tomando el ritmo de este tipo de partidos, mostramos más confianza y buen juego en muchos sets para poder ganar. Luego nos pasó factura la merma física. El resto de nuestros rivales descansaba en hoteles con aire acondicionado. Hacían las 4 comidas diarias y viajaron cómodos. Tenían médico, kinesiólogo. Había una delegación que los respaldaba. Nosotros dormimos en un albergue debajo de las tribunas de un estadio, sin aire acondicionado, con calores de casi 40 grados todo el día y teníamos de desayuno un mate cocido con 2 tostadas para cada uno. Almuerzo y cena sin poderse repetir, y los chicos no tomaban merienda. Es difícil competir así. Claramente, dimos ventaja. Si eso no es dar ventaja deportiva, ¿qué es? Uno va así, a competir de este modo, porque no quiere que la provincia pierda una plaza en la Liga Federal, pero se hace difícil". comentó Irustia.

"En la Secretaría de Deportes nos dieron nafta para los 5 autos en los que viajamos. Nos ofrecieron el micro, pero no aceptamos, porque teníamos que pagarles hospedaje y comidas a los choferes y parte del combustible. Tampoco nos dieron el gimnasio, porque no había profe para acompañarnos. Entonces entrenamos en el gimnasio del Club Lafinur. Nos dieron 1 tanque de nafta por auto y no alcanzó, porque hasta Santa Fe hay 1.400 kilómetros más los peajes. Cada uno de nosotros puso más de $200.000 de su bolsillo para poder viajar y representar a San Luis. E igual dejamos todo y salimos en el 4° lugar", afirmó.

"Da bronca y duele ver que no conseguimos apoyo porque fuimos con la camiseta de San Luis. No llevamos médico ni kinesiólogo, y se lesionó la rodilla un jugador y ya no pudo volver a la cancha. Por eso, roté las posiciones del resto del equipo y eso también es dar ventaja. Veremos ahora cómo sigue nuestro equipo. Quedamos entre los cuatro mejores y si Echagüe, el campeón, o Rowin, el segundo, no aceptan jugar en el ascenso, pueden reemplazarlos el 3° o el 4°. Pero será algo imposible jugar un ascenso en el vóley nacional si no hay apoyo económico", cerró Irustia.

Redacción/MGE