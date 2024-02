"La política de inserción laboral es la misma de la gestión anterior"

Al Gobierno de Claudio Poggi solo le falta jactarse de que inventó la pólvora o que sus funcionarios crearon la rueda. Fabula cualquier "humo" con tal de disimular que copia a rajatabla las políticas más exitosas de la administración de Alberto Rodríguez Saá.

Busca denodadamente evitar que la gente sepa que le da continuidad a políticas públicas que hacen al desarrollo de los puntanos. Desde el poggismo sostienen que todo lo que implementan salió desde su espíritu creativo.

Una de estas copias son los procesos de inserción laboral que ubicaban a beneficiarios del Plan de Inclusión Social con empresas privadas que, al contratarlos en forma legal, gozaban de ventajas impositivas. La misma fue una planificación del Ministerio de Desarrollo Social que sostuvo el anterior gobernador.

Para dejar en claro cómo se venía trabajando y, aunque el actual gobierno lo niegue, cómo son las políticas laborales vigentes en torno a la faz social, Marco Puertas, exfuncionario de Desarrollo Social, dialogó con El Diario de la República, quien confirmó que la iniciativa es la misma de la gestión anterior.

"En primer lugar, ¿ellos hicieron un censo, no? Bueno, lo cierto es que nosotros, antes habíamos realizado un censo para saber qué potencialidades y habilidades tenía cada beneficiario. Hicimos un reempadronamiento y lo hicimos para saber qué necesitaban aprender los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Todo eso está volcado en la base de datos y en el sistema que los actuales funcionarios de Desarrollo Social tienen en sus manos. Solo tienen que ingresar al sistema y listo. Lo entregamos en mano, con toda la información, con cada beneficiario y sus contrataciones como corresponde. Todo lo necesario para que puedan aplicar a las entrevistas de inserción laboral. Toda esa información se entregó. Doy fe que así fue", señaló.

"Nosotros durante nuestra gestión en el Ministerio de Desarrollo Social tuvimos tres pilares fundamentales de trabajo. Uno fue la capacitación y formación, y la parte educativa y de culminación de los trayectos escolares de cada persona que lo necesitara. Por último, los procesos de inserción laboral. Esos tres pilares iban de la mano. Pudimos capacitar a gente en oficios y firmamos convenio con la UPrO, con la Universidad Nacional de San Luis, con la Came. Capacitamos a todo el personal dentro de nuestros talleres de oficios dentro del ministerio, como carpintería y textil. Todo eso derivó en cientos de en inserciones en empresas privadas. Lo educativo tuvo como objetivo que las personas se presenten en mejores condiciones a una entrevista laboral y por eso al menos alcanzaban el secundario completo, un requisito hoy ineludible para conseguir cualquier trabajo. Entonces trabajamos a su vez con dos leyes, una fue la ley de Capacitación y Empleo donde se tomaba el beneficiario de Inclusión Social con un período de prueba donde se permitía que le pagaran un plus, además de sus ingresos del plan, hasta ser contratados. Por otro lado teníamos la Ley de Reactivación Económica, que implica una alta temprana. Es decir, se buscaban los perfiles, las empresas los entrevistaban y lo tomaba al beneficiario de manera inmediata, o sea, como planta permanente de la empresa. Allí, el Gobierno sí le otorgaba un aporte, también durante 12 meses, por $50.000 pesos que luego se incrementó a $80.000 en esa época. Por eso digo que la política de inserción laboral que se aplica hoy es la misma que implementamos nosotros. Plantearlo como algo novedoso es una risa. Lo bueno sería reconocer y decir: 'Miren esto, la verdad, está bien y seguiremos implementándolo'. Hoy el Gobierno muestra como novedad un convenio con una empresa con la cuál ya se hicieron por lo menos tres acuerdos. Es algo positivo, pero no es novedoso", profundizó Puertas.

Redacción/MGE