Solari: "No nos patearon al arco"

El delantero sanluiseño de River, Pablo Solari, afirmó que Boca no pateó al arco en lo que fue el empate 1-1 en el Superclásico de la séptima fecha de la Copa de la Liga 2024 en el estadio Monumental de Núñez.

Tras la igualdad en condición de local ante el "Xeneize", el ex jugador de Colo Colo de Chile declaró: "Todavía no pude hablar con el grupo. Nos vamos con sabor a poco. Fue un partido donde no nos patearon al arco. Nos vamos fastidioso, nos podíamos haber llevado la victoria que era lo que queríamos para nuestra gente".

"Obviamente que el gol de ellos cambió el trámite del partido, no lo esperábamos porque ellos no estaban lastimando. Fue un partido trabado porque, también, los clásicos se dan así pero creo que propusimos más nosotros y merecimos más" agregó el futbolista de 22 años.

Sobre su gol que le había dado el transitorio 1-0 a River, Solari sostuvo que "tenía la sensación de que estaba en offside pero igual quise definir al primer palo. Por ahí le pegue medio de tres dedos, a las piernas de Romero y me quedó de nuevo y pateé desde donde salga".

NA/MAM.