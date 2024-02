Desolación total en el Mercado Municipal

Recorrer las góndolas deprime a los consumidores. La desolación es total y los trabajadores de la Comuna ya no cuentan con los beneficios que ofrecía para paliar la crisis económica.

En eso se convirtió el Mercado Municipal que está ubicado en Zoilo Concha y Rafael Cortés, entre los barrios Eva Perón y Cerro de la Cruz.

Solo pasaron dos meses del cambio de gestión y su peso se siente en toda la capital, más cuando se habla del bolsillo de los puntanos. El Mercado Municipal, además de brindar descuentos, ofrecía importantes conveniencias y sorteos cada semana, y una amplia variedad de artículos accesibles que forman parte de la canasta básica, como por ejemplo, el pan económico solidario que vendían todos los miércoles y viernes.

También era una puerta para los emprendedores, porque vendían productos y mercadería artesanal. Sin ir más lejos, a través de un convenio, la fundación Todos a la Escuela pudo ofrecer un proyecto de pastas veganas “Lacitos de Amor”. Todo eso ya no existe.

El concejal del Partido Justicialista Andrés Russo opinó que el rol que cumplía el Mercado era fundamental en las familias y en los empleados municipales, más en la situación actual que vive el país. “Era un alivio para todos, porque teníamos dos políticas fuertes. Por un lado, los pequeños y grandes productores podían ofrecer su mercadería y, por otro lado, el supermercado, a través de las recaudaciones, asistía a una gran cantidad de comedores. Ese rol fundamental dejó de cumplirse”, explicó.

A las góndolas vacías solo les quedan algunas propuestas que ya no tienen un precio competitivo. A eso se le suma que algunas secciones ya no existen o simplemente están porque quedaron cosas sin vender, como por ejemplo, la librería.

Para poner en contexto, hay nueve heladeras, tres están semiocupadas. La verdulería es en sí misma porque tiene un cartel, pero exhibe poco y nada. Lo único que hace a la diferencia de precios es la carne y se vende solo dos días al mes.

“No hay verduras casi, ni frutas, no hay papel higiénico, no hay galletas para los chicos, hay fideos a más de $2.000. Los empleados van por sus cuentas corrientes porque saben que sacan mercadería y te la descuentan después por recibo de sueldo, pero ya no hay descuentos ni avisaron que lo sacaron. Las góndolas están peladas, solo podés llevar carne y haciendo largas filas por dos días que abren las cuentas y chau carne, también se terminó”, opinó una vecina, quien pidió que no se revelara su nombre por miedo a represalias.

En ese sentido, Russo precisó que hay preocupación ante la información que les llegó y durante la semana recorrerán el mercado para poder elevar un pedido de informe. “La Municipalidad deberá informar por qué ha desabastecido las góndolas, que es lo que nos aseguraron algunos compañeros y compañeras que trabajan con nosotros”, dijo.

La última y única publicación que hizo la Municipalidad en sus redes sociales sobre el Mercado Municipal fue la apertura de las cuentas corrientes con tope de $60.000. Allí, varios vecinos expresaron el descontento. “Da lástima ir, está todo vacío”, comentó Romina Victoria Padilla. En esa línea, Yamila Figueroa acotó: “No hay variedad, faltan muchos productos”.

“¿De qué sirve que mantengan las cuentas corrientes si la gente no puede ir a comprar? Haremos lo que corresponda para que nos informen qué pasa”, concluyó Russo.