Una vaca suelta provocó un accidente en la ruta provincial 1

Un animal suelto en las rutas puntanas ocasionó un accidente este jueves a la madrugada. En esta oportunidad, los dos ocupantes Fiat Cronos solo sufrieron heridas menores, pero la vaca murió por el impacto.

El sitio web El Corredor Noticias publicó que el accidente ocurrió en la ruta provincial N° 1 pasando la entrada al complejo Chorro de San Ignacio, en Villa Larca.

Los viajeros provenían de Villa de Merlo y tenían como destino la ciudad de Venado Tuerto, en Santa Fe.

De acuerdo al testimonio de Diego Torres, el conductor del vehículo, el accidente fue alrededor de las 2:30, cuando el rumiante se cruzó en la ruta.

Torres le contó al sitio web: "Veo que venía un auto circulando de frente con las luces bajas prendidas, cuando me voy acercando, me doy cuenta que era un auto que estaba en la banquina. Le hago señales de luces, me contesta y ni bien termina de responderme, aparece una vaca en el medio del asfalto. En el momento que la vi, pegué un volantazo porque si no la agarraba al medio”.

El rápido accionar del conductor permitió que no chocara a pleno con la vaca. El animal terminó pegando con su cabeza en el parabrisas, principalmente en el lado del acompañante, y murió inmediatamente por el golpe.

El conductor indicó que solo sufrieron heridas menores y que junto a su acompañante fueron atendidos por un oculista dado que tenían esquirlas de vidrio en los ojos, producto del impacto.

ECN / NTV.