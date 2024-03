Un decálogo de respeto y buenos modales

El Senado de la Nación rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70 del año 2023 que emitiera el presidente Javier Milei. El jueves hubo muchas horas de debate y se escucharon las más variadas posiciones y, como sucede casi siempre, se abordaron las cuestiones más diversas. La amplitud del DNU y la diversidad de áreas en las que legisla posibilitó los más curiosos análisis. De todos modos, es sabido que hay legisladores que habitualmente aprovechan estas instancias para exponer su mirada, aunque sus dichos se alejen de lo que estrictamente se está tratando. Para justificar el rechazo se esgrimieron cuestiones de la rama legal, estrictamente constitucional, de índole económico, político, histórico, ideológico, partidario. Incluso se abordaron cuestiones específicamente locales referidas a una provincia o una región específica. A partir de los fundamentos expuestos se pueden encontrar las razones por las cuales hubo cuarenta y dos votos negativos. Sin embargo, lejos de estas razones o por lo menos sumado a ellas hay quienes entienden que el maltrato, que desde su asunción el primer mandatario ha dispensado a los legisladores y a otros actores importantes de la vida política, ha tenido una importancia trascendente. Presumen que no son pocos los senadores muy molestos por tanta descalificación y tanto maltrato. Asumen que, por lo menos, la predisposición para cooperar y acercar ideas no es la mejor. Puede sonar frívolo y algo ligero o banal. Sin embargo, dado el calibre de algunas actitudes y de algunas manifestaciones del líder de la Libertad Avanza no parece algo demasiado disparatado.

Al recibir los atributos presidenciales, habló en las escalinatas de espaldas al Congreso; y desairó públicamente a la presidenta del Senado. El 20 de diciembre presenta el DNU, que publica el 21. Al elevar la ley ómnibus, se saca la foto con el supuesto autor intelectual de la iniciativa. Convocado a la Cámara de Diputados, no concurren ni él, ni el ministro de Hacienda. Se entiende que por solicitar estas presencias y poner reparos a la presentación, los legisladores son tratados de “coimeros”. Para rematar la descalificación designó a las Cámaras como un “nido de ratas”, expresión que abarcaba claramente a amigos y a enemigos. Ante el rechazo de la ley ómnibus en Diputados, se reiteran los insultos, el mote de traidores y delincuentes, y aparecen listas que pretenden “escrachar” a legisladores y a gobernadores, supuestos culpables del revés oficialista. Las amenazas son concretas: “los voy a destruir”, “los voy a reventar”, “los voy a hacer mierda”. En la pelea precisa con el gobernador de Chubut aparecen imágenes deleznables que, pretendiendo ridiculizar al chubutense, agravian a los más variados sectores, con alusiones muy desgraciadas, por ejemplo, al síndrome de Down. La burlona simulación de “mearles la cabeza” constituyó una postal despreciable. La totalidad de los gobernadores fueron enviados al psicólogo cuando pidieron una reunión para acercar posiciones. Con motivo del reciente tratamiento del DNU en el Senado, la vicepresidenta de la Nación fue amenazada de ser colgada en la Plaza de Mayo. En simultáneo con la sesión, las redes se inundaban de amenazas y de señalamientos altamente peligrosos, develando datos privados de quienes votarían en contra de la voluntad presidencial.

Luego vendrá el debate y la discusión si las redes son o no son, si solo lo replicó, si puso “me gusta”. Para despejar todas las dudas, el discurso del primero de marzo con motivo de la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso estuvo plagado de insultos y descalificaciones en el sentir de sus destinatarios.

Hay quienes creen que se trata de cuestiones menores, que son gestos que no deben ser tenidos en cuenta, que el destino de la Patria está muy por encima de estas menudencias, que hay que elevarse. Pero lo cierto es que claramente es muy difícil que todas estas cuestiones no hagan mella en el ánimo y en la voluntad de quienes tienen una gran responsabilidad y deben tomar decisiones muy importantes para el destino de todos los argentinos. Por otro lado, es responsabilidad del primer mandatario crear un clima de paz y de concordia entre todos los argentinos.