Marzo empieza a despedirse con varias propuestas para salir de casa

DESTACADAS

LUNES

La voz inicial

Música. Hugo Llanes

Hora: 22:30 Lugar: Casino Flamingo Entrada: gratis.

Hugo Llanes le da la bienvenida al lunes con un show en el Casino Flamingo de Merlo. Siempre bien elegante y con el mejor repertorio de todos los tiempos, el cantante se presentará a partir de las 22:30 con entrada gratuita.

MARTES

El experto

Música. Alejandro Ortiz

Hora: 22:30 Lugar: Casino Flamingo Entrada: gratis.

Uno que sabe de cumbia puntana es Alejandro Ortiz. El cantante de Tilisarao, quien formó parte de bandas como "La Farra" o "Los Playeros", presenta su formato solista con su inconfundible voz como bandera. Será a las 22:30 en el Casino Flamingo de Merlo.

OTRAS OPCIONES

JUEVES

Listos para el próximo destino

Quedan las últimas funciones en la carpa de “Aruma Circo”, ubicada en el parque Costanera Río Quinto en Villa Mercedes. El grupo de payasos y acróbatas se encontrará con el público todo el fin de semana. La función será a las 20:30 y las entradas se consiguen en boletería.

Las risas inevitables

Barbi Codina, Norma Porres y Carih Moyano son “Descontroladas”, tres humoristas al borde de la locura que tienen un solo objetivo: hacer reír al público sin parar con su show de stand up. Estarán en All Right a partir de las 22.

Había una vez

La compañía “Burlesk” sigue con sus funciones de circo en San Luis y espera que por Semana Santa la carpa ubicada en el predio del hipermercado Changomás se llene con risas, asombros y emociones. Ellos proponen una función repleto de payasos, acróbatas y artistas de excelencia. Las entradas se consiguen por boletería.

VIERNES

El sabor de la cumbia

Los ritmos del Caribe se escucharán en Casa Suiza, de Estancia Grande, gracias a “El Asunto”, el nuevo grupo de bullerengue y cumbia que invoca a los espíritus de la sabrosura. El show será a las 18, con reservas al 1153495319.