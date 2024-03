Las cosas se cuentan solas… basta con saber mirar (II)

“…Medios absolutamente afines al actual Gobierno de San Luis publicaron en esta semana algunas precisiones muy esclarecedoras. Y titularon de un modo contundente: “Los docentes de San Luis tienen los mejores sueldos del país”. Y ampliaron citando con claridad la fuente: "…El poder de compra de los sueldos de los educadores sanluiseños está entre los más altos del país. Así se desprende de una investigación publicada por Chequeado, el último miércoles, luego de la convocatoria del gobierno nacional a gremios y ministros de Educación provinciales para entablar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente". En otro informe, decidieron ampliar el análisis a todos los empleados públicos sanluiseños: “…Según informaron desde el gobierno provincial, el sueldo promedio de un empleado público de San Luis del escalafón general fue en enero $463.223,49; esto posicionó a los sueldos por encima de la media nacional, de $354.911,9. Se reitera que es la prensa oficial del actual Gobierno…”. Esta es una publicación del domingo anterior en este mismo espacio.

“…Vos sabés que justo San Luis (nosotros) no tenemos deuda con la Nación, sino la Nación tiene deuda con nosotros. No tenemos problemas de Caja Previsional, no tenemos problemas de pago de los salarios… Entonces, todas las negociaciones que buscan hacer las provincias con la Nación para obtener recursos, nosotros en general no las tenemos… En general, se ha administrado bien, no ha tenido déficit, ha sostenido el equilibrio presupuestario por años… San Luis tuvo 16 juicios frente a la Nación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los ganamos, algunos están todavía pendientes, y eso te permite como Provincia sentarte de otro modo ante la Nación…”. Este es un extracto de las declaraciones de un dirigente de la Unión Cívica Radical, Alejandro Cacace, en América 24.

Este es el total en miles de pesos de la deuda de las provincias. La fuente de esta información es el Ministerio de Economía de la Nación.

3.973.599.865

18.599.258

801.308.978

23.122.108

179.863.433

299.346.426

279.735.021

20.130.880

633.303.405

232.533.308

1.828.588

91.423.332

224.423.052

26.805.105

381.748.970

168.499.074

177.523.233

81.070.543

270.023

21.099.820

196.544.918

5.709.408

49.972.334

73.080.835

Están de moda los juegos y las adivinanzas. Estimado lector: adivine, en este listado, donde no colocamos los nombres de cada provincia para evitar sesgos y no distraer la atención, cuál es la cifra que corresponde a la provincia de San Luis. Sí, acertó. Solo 270 millones de pesos. La más baja de la lista. Que, además, responde casi a un tecnicismo de los famosos fondos fiduciarios. Deuda con el gobierno nacional: CERO. Deuda con bancos: CERO. Deuda consolidada: CERO. Deuda por emisión de bonos: CERO. Deuda con organismos internacionales: CERO.

Se reitera, fuentes de la información: prensa opositora, un dirigente de la UCR, Ministerio de Economía de la Nación. O sea, no pueden ser objetadas de parciales. Uno de los niveles salariales de la administración pública más altos del país, equilibrio presupuestario, nivel de deuda: CERO.

¿Cuál es la pesada herencia? Lo único que le resulta pesado a este gobierno provincial es pronunciar dos palabras: ¡GRACIAS, ALBERTO!