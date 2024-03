Lo que se pudo "ver" del primer Superclásico de la temporada

Pasó el primer clásico por la amistad y en contra de la violencia entre Juventud y Estudiantes. Lo ganó bien Juventud, por 3 a 1, por ser el que más y mejor atacó. Pero seguramente no pasará al recuerdo por los goles o por el juego, más allá de tener muy buenos pasajes, sino que en la memoria de todos quedará como la noche en que un corte de luz privó a un ochenta por ciento del público de la mitad del espectáculo y desnudó algunas falencias edilicias en el estadio provincial "Juan Gilberto Funes" que es mejor que ocurran ahora y no en tiempos de competencia pura, cuando comience el Torneo Federal A.

Vamos primero a lo futbolístico

Fue un gran encuentro, sobre todo lo que se pudo ver en los primeros 45 minutos, con dos estilos diferentes y bien marcados. Por un lado, un Juventud voraz, en otro ritmo, quizá porque lleva casi un mes de ventaja en la preparación con respecto a Estudiantes y con mucho poder de fuego, como casi todos los seguidores del Torneo Federal A suponíamos al juntar a Francisco Aman y Joaquín León por las bandas, y a dos muy buenos goleadores como son Matías Persia y Damián de Hoyos.

Los dos "9" convivieron perfecto en cancha, se alimentaron entre sí y marcaron un tanto cada uno. De Hoyos, en el primer ataque "auriazul", y Persia, a los 17', con un recurso poco conocido de su repertorio como es la pegada en los tiros libres.

El restante lo convirtió Joaquín León, otro refuerzo que dejó una buena imagen.

"Fue un balance positivo. Somos un equipo en formación, pero tuvimos cosas positivas como el dominio y las situaciones que tuvimos más allá de los goles, pero sabemos que tenemos que seguir buscando un mejor funcionamiento", explicó Duilio Botella, el DT de Juventud, en diálogo con El Diario.

Por el lado de Estudiantes, se vio a un equipo que intentó siempre salir jugando desde abajo; por momentos lo consiguió y mostró buenas asociaciones y movimientos en bloque que necesitan más trabajo para pulir imperfecciones y errores.

No es agradable perder clásicos, pero la sensación es que Estudiantes tiene mucho margen para crecer y es saludable que lo haga con la apuesta de jugadores de la provincia en su mayoría.

En penumbras. Las populares hicieron una fiesta. Muchos se fueron antes del complemento, cansados de esperar.

Edesal explicó que el corte de luz se trató de un hecho de vandalismo en la zona del barrio privado La Aguadita.

Ahora, lo extrafutbolístico

Tras la panzada de fútbol que fue el primer tiempo, la gente esperaba con ansias los segundos 45'. Pero un corte de luz hizo pedazos esa esperanza.

El apagón afectó al 80 por ciento de la ciudad de La Punta y a la luminaria pública de la autopista 25 de Mayo. Comenzó justo cuando los equipos se disponían a volver al campo de juego y se extendió por 85 minutos.

Desde Edesal informaron que se trató de un hecho vandálico: "El corte fue provocado por vandalismo, dado que arrojaron alambre sobre la línea. La contingencia fue a las 22:33, por el término de una hora. El alambre fue arrojado en zona de La Aguadita; se encontró rápido la falla porque un cliente de la zona reclamó por chispazos en la línea. Cuando llegó la guardia al lugar, encontró un alambre de unos 2 metros de longitud que descargaba en una cruceta, arrojado por manos anónimas", explica un comunicado.

Ahora bien, así como cuando uno sale de viaje debe revisar que el auto esté en perfectas condiciones, cuando se realiza un evento deportivo tan convocante se debería hacer una revisión pormenorizada del estadio en la víspera para evitar contratiempos. No se hizo o se hizo mal, porque el resultado fue que el grupo electrógeno, que tiene la única función de andar cuando no hay luz, no arrancó, aunque lo "puentearon" con las baterías de los colectivos en un intento desesperado. La luz no regresó hasta que Edesal solucionó el desperfecto.

Lo positivo es que es saludable que pase en la víspera del torneo, ya que informaron que tanto Juventud como Estudiantes serán locales en esa cancha durante toda la temporada, y si llega a ocurrir en plena competencia, las ternas arbitrales no tendrán la contemplación de esperar tanto tiempo para la reanudación, y eso puede ser perjudicial.

Redacción/MGE