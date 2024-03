Formaron una intersindical en defensa de la educación pública

La comunidad de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) está en estado de alerta en respuesta a las políticas del gobierno nacional que desfinancian al sistema universitario nacional. Por este motivo, acordaron la formación de un frente intersindical de lucha y movilización en defensa de la educación pública, con la participación de representantes de las agrupaciones estudiantiles, de graduados, y de los sindicatos docentes y no docentes, los más afectados de forma directa.

"Esta intersindical se conformó primero con las diferentes federaciones y gremios del ámbito nacional. Luego de las paritarias que se realizaron con la Nación, empezó una serie de situaciones anormales. Venimos de una pérdida real de la masa salarial del 54% y el Gobierno nos ofreció un 6% de aumento, lo que provocó una reacción inmediata", mencionó Walter Roldán, el secretario general del Sindicato de Trabajadores No Docentes UNViMe (SiTUNViMe).

El DNU 70/2023 del presidente Javier Milei desfinanció a las universidades, ya que congeló el presupuesto de 2023, que fue confeccionado en 2022 con una proyección de crecimiento para las casas de altos estudios y que, en contra de los pronósticos, ya quedó por debajo de los valores de inflación que tuvo el año pasado.

A través del DNU, el presidente Milei congeló el presupuesto universitario de 2023.

"A esto se sumaron la devaluación y la hiperinflación que tuvimos ahora durante enero y febrero. Actualmente, con los gastos de funcionamiento de la universidad, el presupuesto resulta irrisorio, con valores que no van ni siquiera de acuerdo con las tarifas de la luz, el agua, el internet y el gas, hablando solamente de los servicios esenciales", aseguró Róldan.

El panorama es muy complicado porque el dinero solo alcanzaría para pagar sueldos (con valores atrasados), sin la posibilidad de contratar más personal de acuerdo al crecimiento natural que se proyecta a medida que se amplía la cantidad de alumnos.

"Todo esto podría llevar a que los rectores de las universidades piensen en el arancelamiento de la educación pública y es un derecho que no estamos dispuestos a entregar, porque sería en contra del libre acceso de cualquier ciudadano a la formación superior. No sería un retroceso de dos casilleros, sino volver doscientos años en la historia, cuando los hijos de cualquier persona no podían ir porque eran instituciones elitistas, solo para algunos", manifestó el secretario general de SiTUNViMe.

Roldán, quien también integra la Secretaría de Asuntos Universitarios en la regional de Villa Mercedes de la Confederación General del Trabajo (CGT), agregó que en los próximos días comenzarán a tener reuniones con la mesa de conducción de la confederación para transmitir todas estas inquietudes a la masa trabajadora, ya que consideran que el panorama impacta, o podría hacerlo en un futuro, en los hogares de cada uno de ellos.

"Queremos que todos los gremios y agrupaciones hermanas empiecen a visibilizar esta problemática, que sepan que no va a haber becas para los estudiantes ni boleto gratuito y otras cosas que pueden alimentar que dejen sus estudios", dijo el representante.

