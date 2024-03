Sorpresa: un jugador de Boca fue citado para jugar en la "Scaloneta"

Por primera vez desde julio de 2022, el defensor del Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, Marcos Senesi, había sido convocado por Lionel Scaloni para incorporarse a la Selección Argentina que afrontará la gira por Estados Unidos durante la fecha FIFA.

Pero al sufrir una lesión muscular, este martes en su lugar fue convocado Nicolás Valentini, el zaguero zurdo de Boca que surgió de sus inferiores.

Tras realizarse los estudios, se constató que la lesión le impediría a Senesi ser parte del seleccionado, por lo que decidieron desafectarlo y llamar a un defensor central de Boca que tiene algunas características similares y que viene de ser una pieza importante en seleccionado nacional que consiguió en el Torneo Preolímpico de Venezuela la clasificación a los Juegos Olímpicos de París.

El juvenil del “xeneize” fue titular habitual en la Sub-23 y ahora tendrá su primera experiencia junto a la Mayor. Con su citación, Boca perderá a Valentini para el partido de 32avos de final de la Copa Argentina ante Central Norte de Salta, que se disputará el 23 de marzo.

A esa ausencia, se le podrían sumar las de Frank Fabra (Colombia), Norberto Briasco (Armenia) y Luis Advíncula (Perú), quienes fueron preseleccionados para sus conjuntos nacionales.

La “Scaloneta” jugará el 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field ante El Salvador en primer lugar, y luego, el 26, chocará ante Costa Rica en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum.

MinutoUno/MGE