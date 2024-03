Solange Camargo: "Lo que pasó nos va a potenciar, nos hará más fuertes"

Se acerca el debut de San Luis FC en la máxima categoría del fútbol femenino en la Argentina y la defensora Solange Camargo, una de las referentes del plantel récord (dos ascensos en 2 años y 50 partidos sin perder), no duda: "Vamos a ir de entrada por los tres puntos. Sé cómo son las pibas, que tiramos todas para adelante, no tengo dudas de que vamos a empezar ganando".

San Luis FC tendrá su estreno ante Huracán, el sábado a las 17 en Buenos Aires, en el predio "La Quemita".

La futbolista mendocina, de 30 años, ex Huracán Las Heras y Godoy Cruz, en los primeros días de este 2024 posó con la camiseta de River Plate. Pasó cuando sobre el club puntano pesaba la intervención del Estado y las certezas no aparecían. Luego, ya con las cosas en su lugar, Sol regresó a San Luis FC. "Esta es mi casa. Estoy feliz de la decisión que tomé. En River todavía no había firmado. Fue personal, era algo que sentía, acá era donde quería estar", resume quien es un pilar en la defensa que idea el director técnico Carlos Casteglione.

"Creo que tomé la mejor decisión al quedarme en San Luis", remata la defensora y argumenta: "Es mucho lo que viví acá, dos ascensos, y ahora vamos a pelear el torneo de la A. Tenía que estar y jugar acá.

Solange analiza: "Hay varios equipos que darán pelea y nosotras estaremos ahí; esa es la ilusión, pelear con Boca, UAI, Racing, San Lorenzo, River y Belgrano".

17 fechas son las del Torneo Apertura: el campeón enfrentará al ganador del Clausura (se jugará en la segunda parte del año) en lo que será la final anual. El vencedor clasifica a la Copa Libertadores 2025.

Por los inconvenientes extradeportivos generados por el Gobierno, el plantel comenzó la preparación el 5 de febrero, cuando estaba prevista para el 8 de enero, y pese a ese detalle elemental de cara al debut, Solange sostiene: "Doy fe de cómo somos y lo que pasó (la intervención y sus coletazos) nos va a potenciar, nos hará más fuertes. Todo lo que pasó hizo más fuerte a las chicas de la cabeza".

Solange dice que el sábado "será una mezcla de sensaciones, queremos estar en la A y es un sueño que vamos a poder cumplir. Desde que inició todo esto que pusimos la cabeza en la A. Y cuando juguemos de local (en la 3ª fecha vs. Sindicato Argentino de Televisión de Buenos Aires) será hermoso".

"Esperemos un gran año", se ilusiona Sol y admite que en su familia "están todos recontentos; ellos saben lo que para mí significa estar acá. Ahora, a prepararnos bien para todo lo que viene".

El plantel puntano entrenará este martes a las 8 en el predio de la cancha de polo, en Estancia Grande.

El viaje a Buenos Aires está programado para el jueves por la noche, llegando el viernes por la mañana, a la espera del juego del sábado ante Huracán, en un partido que pasará a la historia del fútbol puntano.