Ivette Alvarado, una Nº 1 a puros reflejos

San Luis Fútbol Club ultima los detalles para su debut en la máxima categoría del fútbol femenino en la Argentina. El DT Carlos Casteglione aún no confirmó la alineación inicial, y una de las mayores incógnitas se plantea en el arco. Sin Mariana Zárraga, Gabriela Silva ni Jésica Arce, las tres arqueras del plantel que ascendió a la A, en 2024 llegaron Ivette Alvarado y Aldana Avaca (ex Banfield).

Alvarado, mexicana como Zárraga —selló el arco en 2023 y fue la mejor arquera del ascenso—, llegó a San Luis de la mano del mismo representante que Mariana y con la ilusión de triunfar.

"Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. Primero fue la incertidumbre de lo que iba a pasar y ahorita estoy muy feliz. Las chicas me recibieron muy bien y llego a poner mi granito de arena", cuenta Ivette en diálogo con El Diario de la República.

La arquera de 21 años llegó hace una semana y media a San Luis y en relación a su desafío, analiza el fútbol femenino en México y en nuestro país. "Al principio era difícil jugar al fútbol en México, no había mucho apoyo; luego creció demasiado la liga, hoy es muy grande y sigue ascendiendo. Aquí es diferente, cada país tiene su estilo de juego y estoy con la ilusión a tope. Me animé a venir, quería probar un país nuevo, una nueva forma de ver el fútbol. Aquí se vive el fútbol de una manera increíble, por eso me encantó la idea de estar en San Luis".

21 años y 3 clubes: Ivette inició su carrera deportiva a los 15 años en el club Querétaro (estuvo dos años), luego pasó a Toluca (una temporada) y viene de jugar en Atlético San Luis (estuvo dos temporadas).

Ivette agradece el respaldo de su familia: "Mi madre, Aurea, siempre se dedicó a nosotros (tiene dos hermanos, Diego y Sofía), y estoy totalmente agradecida porque es de los más grandes pilares. Y mi papá Alberto Rafael trabaja en Alaska, en pesca".

Alvarado llega desde el Estado de México y ya con el chip de la competencia, admira: "Físicamente es increíble, estoy sorprendida cómo las preparan aquí (el PF es Kevin Pizarro), nunca lo había vivido. Aquí las 24 jugadoras se preparan para ser mejor y se cuidan todas, no hay excepciones. Como grupo es muy lindo, nunca había estado en un grupo tan unido y con objetivos tan claros".

La arquera azteca remarca: "Todo lo que estoy viendo es fruto del trabajo que hicieron estos años, son excelentes compañeras adentro y afuera de la cancha, nunca nos dejaron solas a las chicas que llegamos este año. Siendo extranjera es difícil y aquí lo hacen todo sencillo. Gastón Herrera (entrenador de arqueras) es una persona muy agradable, me apoyó mucho, se preocupa en ver cómo estoy, cómo me siento, estoy muy agradecida".

Partido debut: la 1ª fecha de la Primera A comenzará el sábado con un solo partido: el estreno de San Luis FC, que a las 17 visitará a Huracán en "La Quemita".

A la espera de la definición del DT sobre la Nº 1, Ivette indica: "Es una linda competencia con Aldi, de parte de las dos hay cero envidia, y a la que le toque jugar la otra la apoyará desde donde toque".

Se pone debajo de los tres palos y se define: "Mi fuerte son mis reflejos, eso me caracteriza mucho, me gusta cómo defiendo debajo de los palos. Y trabajo a diario cada aspecto para mejorar".

Alvarado no tiene dudas. "El equipo estará arriba. Estamos para pelear el campeonato; nuestra fortaleza es la unión, siento que eso muy pocos clubes lo tienen. Esto es una familia".

