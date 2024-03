Creó una página sobre empleos y ya tiene más de 16 mil seguidores

En épocas de crisis económica, las redes sociales se inundan de pedidos de personas que buscan trabajo. Y la cantidad de seguidores que tiene la página Empleos VM, que creó Daniela Luna Fuchs, no para de aumentar.

La joven armó su cuenta hace aproximadamente dos años, pero en el último tiempo tuvo un crecimiento exponencial por la gran demanda y necesidad que existe en la ciudad.

"Siempre me llegaban ofertas laborales, por Facebook o por otros medios, y yo se las reenviaba a los de mi entorno; era algo solo de mi círculo íntimo. Pero una vez, vi una oportunidad y se me vino a la mente que eso tenía que llegar a más gente, a la que lo necesitaba y tal vez no se enteraba", comentó la joven de 28 años.

Su idea comenzó entonces a tomar forma con un objetivo totalmente altruista y solidario: reunir en un mismo lugar todas las publicaciones de ofrecimientos y búsquedas de trabajo que circulan en la localidad. Eso sí: la clave era que fueran solo de Villa Mercedes, para evitar confusiones.

Daniela estudió la carrera de Confeccionista en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO). A partir de ahí, convirtió su pasión en su medio de vida y lanzó un emprendimiento de diseño textil y decoración. Eso la llevó a meterse de lleno en el mundo de las redes sociales y aprender a sacarles el mejor provecho posible para lograr una meta.

La cuenta de Instagram se llama Empleos VM y muestra solo ofertas de Villa Mercedes.

"Quería hacer algo nuevo y recurrí a una herramienta que sabía usar, que es Instagram, para ese fin. Nunca imaginé que iba a ser una página tan visitada y útil", expresó.

Su cuenta ya tiene más de 16.500 seguidores, en su mayoría, villamercedinos, pero también hay usuarios de otras localidades de San Luis y hasta de otras partes del país que están interesados en mudarse a la ciudad.

"Me llama mucho la atención la cantidad de mensajes de personas de otras provincias contándome que se vienen a vivir acá por trabajo. Y al mismo tiempo noto la falta de empleo que hay, porque si bien todos los días puedo compartir un mínimo de cinco publicaciones, son pocos puestos para todos los que están buscando en este momento", comentó.

Otra de las realidades que ha podido advertir en su constante interacción con gente que busca y que ofrece alguna vacante es que las edades son demasiado restrictivas. "Son los dos extremos: para algunos, si sos joven no te llaman, por falta de experiencia, mientras que, por otra parte, si ya pasaste cierta edad tampoco te aceptan. Sería muy bueno que los empleadores les dieran una oportunidad a todos", dijo.

La utilidad de la cuenta es evidente, porque cada vez que postea una propuesta laboral de algún comercio o empresa, inmediatamente comienzan a llegar los curriculum vitae y hasta en algunos casos terminan por desbordarse de postulaciones.

"Soy la única que maneja la página y muchos se piensan que somos un equipo. Lo que veo lo publico automáticamente y lo que me envían también lo subo. Hay, además, unas cinco seguidoras que no conozco, pero que sin querer se han convertido en colaboradoras, porque me pasan información constantemente", reveló Luna Suchf.

Sin embargo, la joven también aclaró que ella es una simple mediadora o mensajera que intenta dar una mano a quien está en un momento de necesidad, pero no puede hacerse cargo de comprobar al cien por ciento la calidad de los empleos que se ofertan ni los salarios que brindan.

"Me llegan mensajes de personas que pudieron encontrar algo gracias a que vieron la página. Me enorgullece, porque la verdad es que lleva bastante trabajo hacerlo, no es fácil tratar con diferentes personas todos los días y a todo momento. A mí me llena el alma. Cuando me surgió esta idea fue como un agradecimiento a la vida y a las oportunidades que tuve, porque empecé a trabajar a los 16 años y desde entonces nunca me ha faltado", afirmó.