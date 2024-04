Villegas: "No sé de dónde sacó esos números Rivero"

Tras una larga puja con otras sedes, finalmente el 21 de agosto del año pasado San Luis recibió la noticia. Ese día, con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Xavier Cazaubón; su par argentino, Pablo Lambardi; el presidente del Comité Olímpico, Mario Moccia; y funcionarios de San Luis, se firmó en el salón "Eva Perón" de la Casa Rosada el convenio formal con la Provincia de San Luis para la realización del Campeonato Mundial de esa disciplina, a realizarse en 2026 en territorio puntano.

Este martes, con la misma cara de hace un año (digna de un jugador profesional de póker) cuando era jefe de Programa de Alto Rendimiento, Gabriel Rivero, hoy secretario de Deportes, mandado por el gobernador Claudio Poggi, anunció la cancelación de esta competencia que iba a reunir a las mejores 70 parejas del planeta.

Tras esta comunicación repentina y unilateral del gobierno sanluiseño, comenzaron a escucharse las voces del resto de las partes.

Entre los derechos de televisión, los sponsors y las entradas al público, a San Luis le iban a quedar unos 13 millones de dólares (Eduardo Villegas, expresidente de la Federación de Pelota Paleta de San Luis)

Eduardo Villegas, expresidente de la Federación de Pelota Paleta de San Luis, padre de los campeones del mundo Gabriel, Jorge y Alfredo, y uno de los DT más reconocidos en el planeta por la cantidad de títulos obtenidos, fue el primero en sorprenderse por la decisión.

"Nos tomó por sorpresa el anuncio, sobre todo por las obras que ya se han realizado. Me puse en comunicación con la dirigencia de la Confederación Argentina y el Comité Olímpico pare ver si ellos sabían algo más, y nada. Los números ni por asomo están cerca de lo que difundió el secretario de Deportes", comentó Villegas.

Es más, el expresidente puntano, ahondó aún más en el detalle. "Realmente no sé cuáles son las trabas, pero bajo ningún punto de vista son los números. No sé si le informaron bien al Gobernador o no sé qué pasó. A la vista está que esto no coincide con lo informado. No sé de dónde sacó estos números Rivero. Los gastos de traslado, hotel y regreso de las delegaciones los paga cada Confederación. Para San Luis, en este aspecto de la logística, era cero gasto".

Villegas, además, expresó que incluso a la Provincia le iba a ingresar un flujo importante de dinero, producto de los sponsors y de las entradas.

"Se estima que con los derechos de televisión y sponsors (Aerolíneas e YPF), más todas las entradas, iba a haber una ganancia de 13 millones de dólares. Solo faltaba un frontón de 30 metros con baños y vestuarios que cuesta 800 mil dólares, no más. No sé de dónde salieron esos números. No coinciden con la realidad, con lo que vemos".

Para cerrar, Villegas dejó una reflexión: “San Luis desperdició una oportunidad única desde lo turístico y lo cultural, del trabajo que generaría un evento de esta magnitud. Me llama poderosamente la atención, porque Rivero sabe que esto es cero gasto para la Provincia".

¿Lo mandaron a inmolarse?

Llama la atención que el secretario de Deportes, Gabriel Rivero, comunicara la cancelación de los Juegos Suramericanos de la Juventud y el Mundial de Pelota Vasca justo cuando el gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, está de licencia.

Hasta ahora, cada uno de los anuncios importantes, incluso el pago en cuotas de los salarios de los empleados públicos, habían salido de la boca del mismo Gobernador. Mientras que ministros y secretarios rendían una pleitesía suprema.

La lectura es simple. En los ámbitos políticos y deportivos aseguran que los días están contados para Rivero, que hasta ahora fue un cúmulo de malas acciones, chocó la calesita con sus decisiones y pagará las consecuencias.

En la retina de los puntanos quedará Rivero como el responsable de la cancelación de ambos eventos deportivos, pero el verdadero artífice está disfrutando de un viaje.