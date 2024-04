Bronca: mudan de edificio a una escuela generativa en Merlo

Aunque se quiera teñir la situación con mantos de piedad y de empatía, la realidad es que hay —al menos en los hechos— acciones sistemáticas en detrimento contra las escuelas generativas. Y en el haber de paliativos arbitrarios, se sumó el cambio de edificio de la Escuela Generativa del Club San Martín, en la Villa de Merlo. Aunque hay un sector a favor de la medida, la disposición causó gran malestar en la comunidad educativa.

Para comprender, la institución brindaba formación en las instalaciones del club, con una orientación en Educación Física; es la única bajo la modalidad generativa en Merlo. El colegio comprende un sitio clave de contención para más de 140 estudiantes. Funciona desde el año 2021. Recientemente, tras una reunión entre funcionarios de la cartera de Educación, autoridades y directivos de la familia del San Martín y de la casa de estudios, se fijó el traslado del instituto al Centro Integrador Comunitario (CIC) en Barranca Colorada. Más allá de la mudanza, seguirá siendo manejada por el club. Pero nada oculta las maniobras verticalistas en menoscabo de la formación.

Las acciones son la consecuencia, en principio, de planteos y presentaciones de un grupo de tutores que se quejaban por aspectos ligados a cuestiones de seguridad e higiene, además de la funcionalidad del espacio físico. En medio de estas problemáticas, el 10 de abril presentó la renuncia el coordinador de la escuela, Juan Hugo Sinopoli. Quedó como directora interina Cecilia Cometto, quien es fundadora de la institución.

A grandes rasgos, las madres y padres que advirtieron problemáticas, denunciaron que en el último tiempo evidenciaban inconvenientes con el pasto de la cancha, al mismo tiempo que remarcaron faltantes de matafuegos (y el vencimiento de los existentes); subrayaron que de 7 que tendría que tener el establecimiento, solo había 2.

Del mismo modo, apuntaron cuestiones eléctricas. Concretamente una caja de luz en la que aparentemente cae agua cada vez que hay precipitaciones. No dejaron de recalcar el faltante de mobiliario y la no reparación de elementos averiados. Una de las advertencias se vinculaba con la suciedad: habrían encontrado heces de ratas, además de dificultades con el agua. En marzo, se hizo un planteo formal al Ministerio de Educación, graficando el panorama.

En medio de ello, agregaron que, aunque la institución concretó una desratización no contaba con el certificado correspondiente, y aseguraron que Cometto no quiso recibirlos para profundizar aspectos alusivos a la problemática.

Cometto subrayó que se concretaron tareas de mantenimiento y reconoció que no se trataba de cuestiones que afecten a la seguridad de los estudiantes. Del mismo modo, especificó que se enviaron todas las constancias pertinentes de las desinfecciones y desmintió el drama de los matafuegos.

También aclaró que no se recibió a los tutores porque hay una norma que indica que durante el horario escolar no pueden ingresar personas ajenas o no autorizadas a la escuela, por la seguridad de las chicas y chicos.

A simple vista, las instalaciones están en condiciones, más allá de cualquier mejora que se pueda aplicar.

La realidad es que independientemente de los dimes y diretes, más de 140 alumnos ahora tienen que asistir a clases en otra locación. Hay indignación en gran parte de la comunidad educativa. Las soluciones podrían haber sido otras.

Una medida caprichosa

Natalia Endeiza, directora de Gestión de Escuelas Privadas y Autogestionadas, contó en diálogo con medios de esa ciudad que en la reunión que se mantuvo dejaron en claro que buscarían un lugar “para que puedan estar en condiciones”, y que “sea adecuado por el sonido” (la queja principal de docentes tiene que ver con la acústica del club).

“Fuimos a recorrer las instalaciones y se resolvió un espacio que nos va a dar el Municipio, el CIC, donde los alumnos van a poder estar en aulas, separados. El lunes empezarían en este nuevo espacio físico”, informó.

“Nosotros no vinimos con el equipo de infraestructura, pero visualmente y lo poco que pudimos recorrer, advertimos que estaban limpios los espacios, no notamos nada irregular, estaba todo en condiciones ese día. Solo se va a cambiar el espacio físico”, remarcó, quedando en evidencia de que la acción no viene a solucionar ningún problema de coyuntura, sino que integra más una decisión de capricho.

Un triste presente, entre presiones y persecuciones

En lo palpable, nada es alentador de cara a las escuelas generativas. En la búsqueda de la transformación a autogestionadas, hay una previa que duele, llena de hostigamiento, disposiciones inconsultas y arbitrarias, y persecución ideológica.

El atropello que impacta ampliamente en la educación no para de sumar hitos. Primero empezaron las repercusiones negativas tras el cierre de la "Etude L’Art Ballet", que pasó a funcionar en otro establecimiento. La medida fue tomada como una acción netamente destructiva y cayó pésimo en la comunidad educativa.

En este establecimiento, hay muchos chicos que se acercan por una cuestión de orientación que es única: la danza. Pero ya no pueden ingresar al edificio fundacional, no les dieron tregua de nada. Todo fue en pos de acabar con lo que se construyó a lo largo de seis años, en la primera escuela de primaria y secundaria en su tipo.

A ello se suma el miedo por las fuentes laborales en la "Luis Lusquiños", de la capital puntana, donde denuncian una verdadera, concreta e impensada cacería de brujas, en medio de un listado negro con nombres y apellidos de todo lo que tiene olor a un pensamiento diferente. Y la sorpresa no da límites, porque en este sentido hubo hasta actos alcahuetes a través de Radio Popular, de los que se desprendieron fuertes medidas opresivas puertas adentro del colegio.

Nunca en la historia de San Luis se vieron hechos de tal magnitud. Tampoco se había visto hasta ahora una acechanza tan brutal contra todo lo que huele a gestión anterior. El libre pensamiento es inalcanzable en los tiempos que corren. Una mancha imborrable en la educación.

Habrá que ver cómo siguen los actos de gestión de cara a las escuelas generativas. Pero por como se han dado las cosas, nada es alentador para el grupo de instituciones que se rigen bajo la modalidad en el territorio puntano.