¿Droga valuada en 13 millones? Valdría menos y tendría harina

Hace un mes, la Policía informó, casi como un logro, la anulación de tres kioscos de drogas en Villa Mercedes, la detención de tres hombres y una mujer, y la incautación de armas de fuego, dinero y estupefacientes, cuya venta al menudeo en la calle supera los 13 millones de pesos. Todos los sospechosos fueron imputados por la tenencia de la sustancia, pero solo dos fueron enviados a la Penitenciaría. No obstante, una fuente judicial dio a entender que el valor que la Policía le asignó a la droga secuestrada no coincide con el precio que tiene la sustancia una vez que circula en las calles. No solo eso, sino que también comentó que todavía resta confirmar si gran parte de lo que secuestraron los efectivos es harina.

Las requisas fueron el 21 de marzo en los barrios El Criollo e Independencia. Luego, el personal de Lucha Contra el Narcotráfico comunicó que, en total, encontraron cocaína en cantidad suficiente para elaborar 4.424 dosis, las que "puestas a la venta en la calle ascenderían a $13.272.000" y cigarrillos de marihuana, una planta de cannabis sativa y paquetitos con marihuana útiles para preparar unas 105 dosis, cuyo precio al menudeo sería de $157.500.

Pero una fuente de la Justicia Federal sostiene que los costos informados por la Policía son un tanto exagerados. Dijo que el valor del gramo de cocaína en las calles ronda los 10 mil pesos y lo secuestrado por los efectivos que podría ser cocaína no se acerca ni al kilo.

Comentó, además, que aún esperan las pericias químicas que realizan en otra provincia para determinar si un paquete que incautaron con polvo blanco es, en verdad, la droga blanca. Si es así, lo que los oficiales informaron entre bambalinas se reduciría a apenas unos gramos.

Bautista Rivadera, el abogado de tres de los imputados, contó que aunque él no defiende al hombre a quien le encontraron la sustancia sospechosa supo que el polvo reaccionó como si fuera cocaína ante el primer testeo que los investigadores efectuaron en el lugar del allanamiento. No obstante, aclaró que el resultado de esa prueba no es para nada concluyente, dado que necesitan un segundo estudio más específico y complejo para confirmar el dato. Los resultados de ese análisis es el que todavía esperan.

Pascual Celdrán, el defensor del sospechoso a quien le hallaron el paquete con la supuesta droga blanquecina, afirmó que su cliente y su pareja explicaron que lo que se llevaron de su casa no es más que harina. "Mi cliente trabajó en un molino y de souvenir le regalaron, hace muchos años y lo conserva en la casa, una bolsita similar a las de harina, con harina adentro, un kilo", refirió el letrado.

Celdrán comentó que le negaron la excarcelación y sostienen que le "hallaron un kilo y medio de droga, cuando es un kilo y pico de harina", agregó.